Garlasco a Storie Italiane, gli avvocati di Sempio smontano la pista delle prove segrete: "Nessuna arma rivenuta"
Nuove ombre e smentite intorno al caso di Garlasco: a Storie Italiane si parla dell’arma, del supertestimone e delle presunte notizie false diffuse nei giorni scorsi.
Il caso di Garlasco continua a tenere banco, e anche stamattina – 30 ottobre – a Storie Italiane su Rai 1 non sono mancate sorprese. Durante la puntata condotta da Eleonora Daniele, è andata in onda un’intervista in differita all’avvocata Taccia, seguita poi dal commento in diretta dell’avvocato Palmegiani, nuovo legale di Andrea Sempio. Un confronto che ha riacceso il dibattito sulla credibilità di alcune notizie circolate negli ultimi giorni, legate soprattutto alla presunta arma del delitto di Chiara Poggi e al misterioso "supertestimone" dello scontrino.
Garlasco, la smentita sull’arma in diretta a Storie italiane
Da quanto emerso, l’avvocata Taccia avrebbe voluto mettere in chiaro che molte delle notizie apparse sui media non trovano alcun riscontro concreto. Le sue parole sono state chiare: "L’80 percento delle notizie mediatiche che escono sono non spiegate, travisate o addirittura inventate". In studio, Palmegiani ha confermato che la collega si riferisse in particolare alla presunta arma ritrovata nei giorni scorsi, una voce che aveva acceso le speranze di una nuova svolta nel caso ma che, secondo la difesa, non corrisponde al vero. L’avvocato ha spiegato: "Si riferiva sicuramente all’arma, ne abbiamo parlato proprio alcuni giorni fa". Il riferimento è alla notizia di un presunto rinvenimento collegato al delitto, poi rivelatosi privo di fondamento. Al momento, infatti, non esiste alcun elemento nelle carte d’indagine che confermi l’esistenza di un’arma compatibile con quella usata per uccidere Chiara Poggi. Le perquisizioni e gli accertamenti condotti nei mesi scorsi non avrebbero portato a risultati concreti, e la stessa genetista Marina Baldi, che collabora con il team difensivo, ha ribadito che le prove principali restano legate ad altri aspetti dell’inchiesta.
Il nodo del supertestimone: confermata un’altra fake news
Un altro punto affrontato in diretta riguarda la notizia del presunto supertestimone pronto a smentire lo scontrino di Sempio. Anche in questo caso, la posizione della difesa è netta: non esiste alcun testimone di questo tipo, e le informazioni circolate sui giornali e in rete sarebbero da considerare infondate. "A noi non risulta nessun supertestimone, è un’altra notizia che andrebbe verificata prima o poi, lo scontrino lo ha preso Andrea Sempio", ha detto Palmegiani, ribadendo la volontà del suo assistito di chiarire ogni dettaglio davanti agli inquirenti.
Garlasco, un caso che divide ancora
La puntata di oggi ha riacceso l’interesse e le polemiche attorno a un caso che, dopo diciotto anni, continua a essere avvolto da dubbi e contraddizioni. L’attenzione mediatica rimane altissima, ma la difesa sembra voler prendere le distanze da quella che considera una "giustizia parallela", fatta di indiscrezioni e ipotesi non verificate. L’avvocata Taccia ha sottolineato che la priorità resta la verità processuale, non quella costruita dai titoli dei giornali.
