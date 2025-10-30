Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco a Storie Italiane, gli avvocati di Sempio smontano la pista delle prove segrete: "Nessuna arma rivenuta"

Nuove ombre e smentite intorno al caso di Garlasco: a Storie Italiane si parla dell’arma, del supertestimone e delle presunte notizie false diffuse nei giorni scorsi.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il caso di Garlasco continua a tenere banco, e anche stamattina – 30 ottobre – a Storie Italiane su Rai 1 non sono mancate sorprese. Durante la puntata condotta da Eleonora Daniele, è andata in onda un’intervista in differita all’avvocata Taccia, seguita poi dal commento in diretta dell’avvocato Palmegiani, nuovo legale di Andrea Sempio. Un confronto che ha riacceso il dibattito sulla credibilità di alcune notizie circolate negli ultimi giorni, legate soprattutto alla presunta arma del delitto di Chiara Poggi e al misterioso "supertestimone" dello scontrino.

Garlasco, la smentita sull’arma in diretta a Storie italiane

Da quanto emerso, l’avvocata Taccia avrebbe voluto mettere in chiaro che molte delle notizie apparse sui media non trovano alcun riscontro concreto. Le sue parole sono state chiare: "L’80 percento delle notizie mediatiche che escono sono non spiegate, travisate o addirittura inventate". In studio, Palmegiani ha confermato che la collega si riferisse in particolare alla presunta arma ritrovata nei giorni scorsi, una voce che aveva acceso le speranze di una nuova svolta nel caso ma che, secondo la difesa, non corrisponde al vero. L’avvocato ha spiegato: "Si riferiva sicuramente all’arma, ne abbiamo parlato proprio alcuni giorni fa". Il riferimento è alla notizia di un presunto rinvenimento collegato al delitto, poi rivelatosi privo di fondamento. Al momento, infatti, non esiste alcun elemento nelle carte d’indagine che confermi l’esistenza di un’arma compatibile con quella usata per uccidere Chiara Poggi. Le perquisizioni e gli accertamenti condotti nei mesi scorsi non avrebbero portato a risultati concreti, e la stessa genetista Marina Baldi, che collabora con il team difensivo, ha ribadito che le prove principali restano legate ad altri aspetti dell’inchiesta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il nodo del supertestimone: confermata un’altra fake news

Un altro punto affrontato in diretta riguarda la notizia del presunto supertestimone pronto a smentire lo scontrino di Sempio. Anche in questo caso, la posizione della difesa è netta: non esiste alcun testimone di questo tipo, e le informazioni circolate sui giornali e in rete sarebbero da considerare infondate. "A noi non risulta nessun supertestimone, è un’altra notizia che andrebbe verificata prima o poi, lo scontrino lo ha preso Andrea Sempio", ha detto Palmegiani, ribadendo la volontà del suo assistito di chiarire ogni dettaglio davanti agli inquirenti.

Garlasco, un caso che divide ancora

La puntata di oggi ha riacceso l’interesse e le polemiche attorno a un caso che, dopo diciotto anni, continua a essere avvolto da dubbi e contraddizioni. L’attenzione mediatica rimane altissima, ma la difesa sembra voler prendere le distanze da quella che considera una "giustizia parallela", fatta di indiscrezioni e ipotesi non verificate. L’avvocata Taccia ha sottolineato che la priorità resta la verità processuale, non quella costruita dai titoli dei giornali.

Potrebbe interessarti anche

Ore 14 Garlasco anticipazioni Infante Lovati

Ore 14 Sera, Milo Infante svela nuovi retroscena su Garlasco (e Lovati lo attacca)

Il giorno della morte di Chiara Poggi, Andrea Sempio potrebbe non essere mai andato ...
Antonio De Rensis. e Andrea Sempio

Garlasco, De Rensis gelido su Sempio in TV: "Qui uno mente. È un missile”. Poi la bordata su scontrino e testimone

Ospite a Storie italiane, l'avvocato di Stasi non fa sconti ad Andrea Sempio, e lanc...
Andrea Sempio

Garlasco, nuovo super-testimone distrugge l’alibi di Sempio. Svolta sullo scontrino: “Non l’ha fatto Andrea”. La reazione in TV del suo avvocato

In mattinata una testimonianza raccolta dai carabinieri di Milano su quanto successo...
Garlasco Quarto Grado cosa successo puntata 24 ottobre 2025

Garlasco, l'avvocato di Lovati punge: "Liquidato da Sempio in 10 secondi". Poi la 'verità' su scontrino e pizzino

Nella puntata del 24 ottobre di Quarto Grado l'intervista ad Andrea Sempio e le vela...
Massimo Lovati

Garlasco, l'avvocato di Lovati choc: “Lo scontrino di Sempio? Carta straccia, ecco perché”, le parole che scatenano il caos

Il legale di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo, mette in discussione il principale alib...
Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio

Garlasco, nuovo malore per la madre di Andrea Sempio: Daniela Ferrari portata d'urgenza in ospedale. Come sta ora

Il nuovo malore di Daniela Ferrari riporta l’attenzione sulla famiglia Sempio, già s...
Garlasco a Quarto Grado: cosa successo puntata 3 ottobre 2025

Garlasco, Nuzzi frena Lovati: "Non scherziamo su questo". Le interviste a Spoto e Sapone accendono i social: "Tante ca**ate"

Nella puntata del 3 ottobre 2025 tante novità sull'indagine su Andrea Sempio e le pa...
Andrea Sempio - Carlo Taormina

Garlasco in TV, “Sempio vuole Taormina”: la bordata di Selvaggia Lucarelli e la reazione (gelida) dell’avvocato

Stando alle ultime indiscrezioni Andrea Sempio avrebbe pensato al giurista romano pe...
Garlasco in tv, il terrore di Savu dal carcere e la certezza choc della nuova genetista

Garlasco in tv, il terrore di Savu dal carcere e la certezza choc della nuova genetista

Stando alle parole del nipote l’ex latitante aveva paura di “fare la fine di Chiara ...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

Angela Taccia

Angela Taccia
Massimo Lovati

Massimo Lovati
Daniela Ferrari

Daniela Ferrari
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963