Storia di un matrimonio, le liti tra Johansson e Driver fanno scappare i lupi e salvano le mucche: cosa è successo Le liti strazianti del celebre film usate come deterrente anti-lupo in Oregon: le urla dei due attori spaventano più dei fuochi d’artificio e degli AC/DC.

Altro che film horror! Avreste mai detto che delle urla presenti in alcuni film avrebbero salvato delle mucche dai lupi? No, vero? Eppure, è così. Sembra assurdo ma, i risultati di un recente esperimento sono piuttosto chiari: il governo USA ha utilizzato l’audio di alcune scene del film Storia Di Un Matrimonio, diretto da Noah Baumbach per proteggere il bestiame dai predatori, e ha funzionato. I protagonisti del celebre film drammatico del 2019 sono Scarlett Johansson e Adam Driver, quindi sì, le urla strazianti sono proprio le loro. Di seguito, tutti i dettagli di questa notizia curiosissima.

Le urla di Scarlett Johansson e Adam Driver terrorizzano i lupi: l’esperimento

Una notizia ‘particolare’ delle scorse ore ha sorpreso un po’ tutti, e adesso vi spieghiamo il perché. Il Wall Street Journal ha rivelato che alcune scene del film drammatico del 2019, Storia Di Un Matrimonio, diretto da Noah Baumbach, sono state utilizzate in modo sorprendente dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) per proteggere il bestiame dagli attacchi dei lupi. In particolare, le registrazioni audio delle liti tra i personaggi interpretati da Scarlett Johansson e Adam Driver sono state impiegate come deterrente. Questi suoni vengono diffusi tramite altoparlanti insieme ad altri rumori minacciosi come spari e fuochi d’artificio. Il Wall Street Journal ha scritto: "Un altoparlante diffonde suoni allarmanti come fuochi d’artificio, spari e litigi. Una è quella della lite tra Scarlett Johansson e Adam Driver nel film Storia di un matrimonio registrazione."

Uno dei responsabili dell’USDA in Oregon, ha affermato: "Ho bisogno che i lupi reagiscano e sappiano che gli esseri umani sono cattivi." Oltre alle liti del film, tra gli audio usati c’è anche il brano Thunderstruck degli AC/DC. Il metodo sembra efficace: in Oregon, le morti tra le mucche causate dai lupi sono scese da 11 in 20 giorni a 2 in 85 giorni.

Storia Di Un Matrimonio, dove vedere il film in streaming

Come vi abbiamo anticipato, il film in questione è Storie Di Un Matrimonio, dove Johansson e Driver interpretano una coppia che affronta un divorzio e una dura battaglia per la custodia del figlio. Le loro intense discussioni sono diventate famose anche per l’uso ironico in numerosi meme, e ora anche per questo insolito impiego nella protezione animale. Nel cast, oltre ai due protagonisti, troviamo anche: Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Merritt Wever, Julie Hagerty, Mark O’Brien, Mickey Sumner, Kyle Bornheimer, Matthew Maher, Brooke Bloom, Matthew Shear. Siamo sicuri che con questo articolo vi abbiamo incuriositi e adesso desiderate recuperare questa pellicola proprio per ‘testare’ le urla. Vi accontentiamo: la trovate in streaming su Netflix.

