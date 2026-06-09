Massimiliano Caiazzo tra dipendenze e lutto dopo Mare Fuori: il ritorno su Netflix è più straziante che mai
Dopo il successo di Mare Fuori e prima di debuttare al cinema come Pino Daniele, Massimiliano Caiazzo torna su Netflix con Storia della mia famiglia 2
Il pubblico ha imparato a conoscerlo e ad amarlo grazie al ruolo di Carmine in Mare Fuori, ma Massimiliano Caiazzo è poi riuscito a calarsi in vesti del tutto diverse in una serie Netflix che ora torna sulla piattaforma streaming con nuovi episodi.
Massimiliano Caiazzo torna in Storia della mia famiglia 2: le novità della serie
Parliamo di Storia della mia famiglia 2, serie che domani, mercoledì 10 giugno 2026, torna con 6 nuovi episodi, caricati tutti su Netflix in un’unica soluzione. Al centro della trama ritroveremo la stramba famiglia guidata da Fausto, alle prese con nuovi problemi e con il dolore per una perdita importante. La vera sorpresa di questa stagione sarà l’arrivo di Sergio Castellitto, che interpreterà il padre di Fausto: un ospite imprevisto che finirà per stravolgere la vita di tutti. Insieme a lui rivedremo anche i volti storici della serie, come Vanessa Scalera, Eduardo Scarpetta, Cristiana Dell’Anna e, appunto, Caiazzo.
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Massimiliano Caiazzo, dal successo con Mare Fuori al debutto da protagonista al cinema
Proprio Massimiliano Caiazzo è uno dei protagonisti più attesi, grazie anche al grande successo ottenuto con Mare Fuori. Nella serie ambientata nel carcere minorile di Napoli, il giovane attore interpreta il figlio di un boss della camorra che però rifiuta la violenza e il crimine. Il suo sogno è normalissimo: vuole solo fare il parrucchiere e vivere onestamente. Chiuso nell’IPM, Carmine combatte continuamente tra il suo passato difficile e la voglia di riscatto, diventando il "buono" della storia. Questo personaggio gli ha regalato l’affetto di tantissimi fan e premi importanti, come il "Meno di Trenta" nel 2021 e due "Ciak d’oro" consecutivi nel 2022 e 2023.
La sua carriera, comunque, parte da lontano: ha esordito in TV nel 2018 con la fiction Furore – Capitolo secondo e, dopo il successo di Mare Fuori, ha continuato a crescere. Ha interpretato se stesso nella seconda stagione di Call My Agent – Italia su Sky ed è apparso nella serie Uonderbois su Disney+, prima di sbarcare su Netflix per questa nuova avventura. Presto lo vedremo anche al cinema nei panni di Pino Daniele.
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