Il Commissario Montalbano, la Rai ferma Luca Zingaretti: perché salta la puntata di oggi 11 novembre

L'appuntamento di questa sera non andrà in onda, al suo posto il film 'La ragazza del mare': quando rivedremo in onda la serie?

Ancora un cambio nel calendario della messa in onda de Il Commissario Montalbano. Da settembre 2025 a oggi, ossia da quando Rai 1 ha deciso di mandare in scena i migliori episodi della serie in occasione del centenario di Andrea Camilleri, è capitato spesso che qualche puntata saltasse senza troppi preavvisi. L’idea iniziale, e quasi sempre mantenuta, era di trasmettere due appuntamenti a settimana, il martedì e il mercoledì, ma a volte questa cadenza non è stata rispettata. Eppure, quando il primo canale cavalca l’onda del capolavoro dello scrittore siciliano, gli ascolti si impennano sempre, nonostante siano repliche: solo mercoledì scorso è stato visto da 2.947.000 spettatori pari al 18.6% di share, battendo sul campo Canale5 con Pavarotti – L’uomo che emozionò fermo al 15.7%. E allora perché la puntata di Montalbano di questa sera, martedì 11 novembre 2025 non ci sarà? Cosa vedremo al suo posto?

Il Commissario Montalbano, questa sera (11 novembre) la puntata salta: cosa vedremo al suo posto

Da settembre Rai 1 ci ha abituati a due puntate de Il Commissario Montalbano a settimana, in onda in prima serata il martedì e il mercoledì. Ogni tanto, però, la programmazione del primo canale ha fatto cilecca, e qualche appuntamento con la serie tratta dai romanzi di Camilleri, e interpretata da Luca Zingaretti, è saltato. Esattamente come succede a quello di stasera, sparito dalla guida Tv: al suo posto è apparso il film La ragazza del mare, pellicola del 2024 diretta da Joachim Rønning, basata sull’omonimo libro del 2009 di Glenn Stout, che racconta l’impresa di Trudy Ederle, la donna che a inizi ‘900 stabilì il record mondiale di attraversamento della Manica in 14 ore e 31 minuti.

Quando torna Il Commissario Montalbano su Rai 1

Dopo lo stop di martedì 11 novembre, e la sostituzione con il film La ragazza del mare, Il Commissario Montalbano torna su Rai 1 mercoledì 12 con l’episodio dal titolo ‘La caccia al tesoro’, in cui vedremo Salvo alle prese con un’indagine piena di enigmi e indovinelli: l’inspiegabile scomparsa di una ragazza metterà il protagonista sulle tracce di un folle che ha fatto di tutto per coinvolgerlo in una strana caccia al tesoro, fatta di lettere anonime e sciarade e che man mano passerà il tempo, prenderà una piega inquietante.

