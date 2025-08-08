Stolen su Netflix, la storia vera della banda di Torino che rapinò i diamanti di Anversa: tutto sul furto del secolo Dall'8 agosto sulla piattaforma streaming è disponibile il documentario che racconta la vera storia della maxi rapina di diamanti compiuta ad Anversa nel 2003.

L’8 agosto 2025 su Netflix è in uscita un nuovo true crime che promette di svelare molti dei misteri non ancora risoli di quella che fu la più grande rapina di diamanti al mondo. Stolen, il colpo del secolo (titolo originale Stolen: The Heist of the Century), è un docu-film che racconta il celebre furto del 2003 compiuto ad Anversa, Belgio, all’interno del World Diamond Center, la principale banca di diamanti che all’epoca maneggiava l’80% del flusso mondiale di pietre preziose. La storia della rapina, realizzata da una banda di torinesi, diventa così un docu-film in cui a raccontarne i dettagli e segreti sono i detective che indagarono sul caso e il presunto ideatore.

La storia vera di ‘Stolen, il colpo del secolo’, su Netflix

Il documentario true crime Stolen, il colpo del secolo, racconta la storia della maxi rapina di diamanti compiuta ad Anversa dalla banda conosciuta come la ‘Scuola di Torino‘. Il furto al World Diamond Center venne commesso poco prima dell’alba di domenica 15 febbraio 2003, e per realizzarlo i rapinatori impiegarono mille giorni di preparazione. Il caveau, infatti, era considerato inespugnabile e per mettere a punto il colpo, i torinesi si allenarono a lungo all’interno di un facsimile della struttura, ricostruito in un magazzino del porto della cittadina belga. La banda era composta circa quattro persone: Leonardo Notarbartolo, soprannominato ‘l’artista’; Ferdinando Finotto, detto ‘il mostro’; Elio D’Onorio, ‘il genio’; Pietro Tavano, noto come ‘Speedy’; e una quinta persona sconosciuta, che pare chiamassero ‘king of the keys’. Nella rapina furono rubati diamanti per un valore stimato dai 100 milioni a mezzo miliardo di dollari, e non furono mai ritrovati. Anche ora, a distanza di oltre 20 anni non c’è nessuna traccia delle pietre, e questo resta il più grande mistero ancora da risolvere.

Dove vedere in streaming Stolen – il colpo del secolo e quando esce

Il docu-film true crime Stolen, il colpo del secolo sarà disponibile sulla piattaforma Netflix da venerdì 8 agosto 2025 (QUI il trailer). Il film vede anche la partecipazione della producer italiana Chiara Messineo, (Vatican Girl), ed è stato realizzato per il colosso di streaming dalla londinese Raw, in associazione con Amblin Documentaries e con Wildside, società creata nel 2009 da Lorenzo Mieli, figlio dell’ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli.

