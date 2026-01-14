Sting nei guai, gli ex Police gli fanno causa: a quanto ammonta il ‘tesoro’ conteso della band
Andy Summers e Stewart Copeland portano Sting in tribunale per una disputa milionaria sulle royalties dello streaming dei successi dei Police.
Doveva essere una storia ormai archiviata, invece il passato torna a bussare alla porta dei Police. Andy Summers e Stewart Copeland hanno deciso di citare in giudizio Sting, accusandolo di non aver riconosciuto loro una parte delle royalties generate dallo streaming. Una battaglia legale che riaccende vecchie tensioni e che ruota attorno a un "tesoro" digitale da oltre due milioni di dollari. Al centro della contesa, accordi storici e interpretazioni divergenti sui nuovi ricavi musicali.
La causa legale tra Sting, Summers e Copeland: cosa sta succedendo
La faida tra gli ex Police è tornata ufficialmente sotto i riflettori alla fine del 2024, quando Andy Summers e Stewart Copeland hanno depositato una denuncia presso l’Alta Corte di Londra. I due musicisti sostengono di non aver ricevuto la loro quota dei guadagni provenienti dalle piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music e Deezer. Secondo le loro stime, l’importo complessivo contestato supererebbe i due milioni di dollari.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’udienza tenutasi nei primi mesi del 2025 è stata solo preliminare e nessuno dei tre membri storici della band era presente in aula. Non si tratta quindi ancora del processo vero e proprio, ma il caso ha già attirato grande attenzione mediatica, vista la portata economica e simbolica della disputa.
Accordi storici e streaming: il nodo delle royalties dei Police
Il cuore della controversia riguarda un accordo risalente agli albori della band. Firmato nel 1977 e formalizzato nel 1981, il contratto stabiliva che ogni membro dei Police avesse diritto al 15% delle royalties generate dalle composizioni degli altri. Un’intesa pensata per un’industria musicale completamente diversa, lontana anni luce dal mondo dello streaming.
Summers e Copeland contestano inoltre un successivo accordo del 2016, che avrebbe dovuto chiudere definitivamente ogni questione finanziaria interna. Secondo loro, quell’intesa copriva esclusivamente i diritti "meccanici" tradizionali, senza includere i proventi digitali derivanti dalle nuove piattaforme. Da qui la richiesta di una quota sull’intero fatturato generato online dai brani dei Police.
Il ruolo di Sting e il "tesoro" conteso della band
Sting, principale autore dei grandi successi del gruppo – da Roxanne a Message in a Bottle – è il maggiore beneficiario delle royalties e percepisce la parte più consistente dei ricavi. I suoi legali respingono però le accuse, parlando di un tentativo illegittimo di reinterpretare accordi già definiti. Non solo: secondo la difesa, alcune somme versate in passato potrebbero addirittura configurarsi come pagamenti in eccesso.
La vicenda arriva in un momento particolarmente delicato, subito dopo la vendita del catalogo solista di Sting alla Universal per una cifra stimata intorno ai 250 milioni di dollari. Un’operazione che ha inevitabilmente riacceso vecchie fratture e riportato alla luce tensioni mai del tutto sopite tra i tre musicisti, protagonisti di una delle band più influenti tra il 1978 e il 1983.
Potrebbe interessarti anche
Maneskin di nuovo insieme, reunion a un passo: l’indizio (clamoroso) di Victoria e le parole di Damiano
Per i tantissimi fan della band potrebbe presto avverarsi il grande desiderio di riv...
Will Smith, la denuncia choc: un violinista lo accusa di molestie sessuali. Cos’è successo
L’attore statunitense è stato citato in giudizio dal musicista che ha preso parte al...
Brad Pitt, stasera in Tv (gratis) il suo film più acclamato: un gioiello imperdibile
Una serata ricchissima di cinema: dalla magia di Lo schiaccianoci e i quattro regni ...
Diego Fornaciari, chi è il batterista de La Ruota della Fortuna: ha un parente famosissimo
Il batterista della nuova Ruota della Fortuna è Diego Fornaciari: giovane talento, p...
I singoli più venduti in Italia (settimana 15-21 dicembre): doppio colpo per Geolier, Mariah Carey regina del Natale
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Emma, 'L'amore non mi basta' fa il botto 13 anni dopo: primo posto in classifica (miracoloso)
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
I film in onda in TV stasera, sabato 3 gennaio 2026: dalla maratona di Jurassic Park al tennis di Zendaya
Dall’animazione di Shrek Terzo su Italia 1 all’adrenalina di Jurassic Park: il mondo...
Bruno Mars fa Bruno Mars. I Just Might è usato garantito e un'occasione mancata: testo e significato
Il cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo I Just Might. Piacevole, ma nel compl...