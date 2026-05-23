Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Stewart McLean, trovato morto il celebre attore di Virgin River: il caso diventa un’indagine per omicidio

Il ritrovamento dei resti dell'attore del fortunato drama Netflix e i tanti interrogativi ancora aperti sul caso che ha sconvolto il mondo delle serie tv.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La notizia della morte di Stewart McLean ha lasciato sotto shock non soltanto il pubblico di Virgin River, ma anche l’intera comunità televisiva canadese che negli ultimi anni aveva imparato a conoscerlo attraverso numerose produzioni di successo. L’attore, 45 anni, era scomparso da diversi giorni e il suo nome era finito al centro di un appello pubblico lanciato dalle autorità locali. Poi, nelle ultime ore, la svolta più drammatica: i suoi resti sono stati ritrovati nell’area di Lions Bay, lungo la Sea-to-Sky Highway, a nord di Vancouver, e la polizia canadese ha confermato di aver aperto ufficialmente un’indagine per omicidio.

Stewart McLean, trovato morto l’attore di Virgin River, si indaga per omicidio

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire con precisione le ultime ore di vita dell’attore. Secondo quanto emerso, McLean sarebbe stato visto per l’ultima volta il 15 maggio nella sua abitazione di Lions Bay, una tranquilla località della British Columbia. La denuncia di scomparsa è arrivata tre giorni dopo, il 18 maggio, quando amici e conoscenti hanno iniziato a non avere più sue notizie. Da quel momento sono partite le ricerche coordinate dalla Royal Canadian Mounted Police e dalle squadre di soccorso della zona.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le operazioni, inizialmente considerate come una normale ricerca di persona scomparsa, hanno però preso una piega molto diversa nel giro di poco tempo. Gli investigatori hanno infatti raccolto alcuni elementi che li hanno portati a sospettare un possibile crimine. In un comunicato diffuso dagli inquirenti si legge infatti che: "Attraverso le attività investigative sono emerse prove che indicano che il signor McLean potrebbe essere stato vittima di un omicidio". Da quel momento il caso è stato affidato all’Integrated Homicide Investigation Team, la squadra specializzata che in Canada si occupa delle indagini per omicidio.

Una carriera costruita tra serie cult e produzioni crime

Pur non essendo un volto da primissimo piano internazionale, Stewart McLean era molto conosciuto nell’ambiente televisivo nordamericano. Negli anni aveva costruito una carriera solida, lavorando soprattutto nel mondo delle serie tv e partecipando a produzioni diventate particolarmente amate dal pubblico. Oltre alla recente apparizione in Virgin River, aveva recitato anche in Supernatural, Arrow, Beyond, Travelers, Siren e Silicon Valley – La valle del boom. Negli ultimi mesi aveva preso parte anche a produzioni crime come Murder in a Small Town e Happy Face, oltre al film televisivo The Killer Inside: The Ruth Finley Story. Parallelamente alla recitazione, lavorava anche come produttore ed era molto attivo nell’area di Vancouver, dove collaborava con varie realtà legate al cinema e alla televisione.

Il dolore del mondo dello spettacolo e le indagini in movimento

Tra i messaggi più toccanti arrivati dopo la diffusione della notizia c’è quello della sua agente, Jodi Caplan, che ha ricordato l’attore con parole cariche di emozione: "Siamo devastati nell’apprendere della scomparsa di Stew. Lo abbiamo rappresentato per oltre dieci anni ed era un membro molto rispettato e ammirato della comunità cinematografica e televisiva di Vancouver. Sarà sempre ricordato per la sua gentilezza e il suo umorismo". Nel frattempo le indagini continuano senza sosta. Gli investigatori stanno analizzando filmati delle telecamere di sorveglianza, raccogliendo testimonianze e cercando di ricostruire una timeline dettagliata dei movimenti dell’attore prima della sua scomparsa. Al momento restano ancora molti interrogativi aperti su una vicenda che, giorno dopo giorno, assume i contorni di un vero giallo.

Potrebbe interessarti anche

Flesh of the Gods, iniziate le riprese del nuovo film con Kristen Stewart

Kristen Stewart ritrova l’ombra di Twilight: torna tra i vampiri nel nuovo thriller oscuro ed estremo, ma al suo fianco non c’è Robert Pattinson

Al via le riprese per Flesh of the Gods: Kristen Stewart e Wagner Moura reciteranno ...
Beau Starr, morto l'attore di Halloween e Quei Bravi Ragazzi

È morto Beau Starr, l'attore amatissimo di Halloween e Quei Bravi Ragazzi: le cause della morte

L’attore canadese si è spento a 81 anni a Vancouver: una carriera tra cinema e tv, d...
Ascolti 19 maggio 2026

Ascolti Tv ieri (19 maggio): il Grande Fratello Vip fa il botto in finale, certezza Montalbano, Gerry Scotti travolge De Martino

L’amata fiction con Luca Zingaretti tocca i 2,8 milioni di spettatori in replica, il...
Flesh of the Gods, Wagner Moura si unisce a Kristen Stewart nel nuovo film

Dopo Twilight Kristen Stewart ritorna nel mondo dei vampiri: un noto attore si unisce a lei nel nuovo thriller oscuro

Dopo Twilight, Kristen Stewart esplora un universo notturno di lusso, seduzione e pe...
Luna Jordan

Addio Luna Jordan, scomparsa a 24 anni l’attrice del remake di “Euphoria”: chi era e le cause della morte

È notizia delle ultime ora la prematura scomparsa della giovane attrice tedesca, not...
E' morto Tom Kane, doppiatore di alcuni personaggi in Star Wars (tra cui Yoda), e de Le Superchicche

È morto Tom Kane, l’iconico attore di Star Wars: "Che la Forza sia sempre con te". Le cause della morte.

Tom Kane, storica voce di Yoda in Star Wars e de Le Superchicche, è morto a 64 anni:...
La forza di una donna e Fiorella Mannoia

Ascolti Tv ieri (22 maggio): La forza di una donna batte lo speciale di Fiorella Mannoia, Quarto Grado da capogiro

La serata del venerdì continua a cambiare equilibrio tra Rai e Mediaset, con Canale ...
jake-hall morto concorrente reality cause morte

Jake Hall, il tragico addio alla star della TV inglese: la causa della morte a soli 35 anni

Jake Hall trovato morto in una pozza di sangue a Maiorca: l’ex star di “The Only Way...
Pecore Sotto Copertura: quando Agatha Christie si veste di lana merino. Recensione

Pecore Sotto Copertura è il film perfetto per le famiglie e pesca a piene mani da Netflix: Hugh Jackman è una piacevole sorpresa. Recensione

Il cozy mystery con Hugh Jackman intenerisce e appassiona, rivolgendosi con delicate...

Salute

Tumore ovarico

Quali sono i segnali e le terapie da seguire

LEGGI

Personaggi

Enrico Borello

Enrico Borello
Emanuele Canta

Emanuele Canta
Robert Pattinson

Robert Pattinson
Claudio Bisio

Claudio Bisio

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963