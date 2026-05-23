Stewart McLean, trovato morto il celebre attore di Virgin River: il caso diventa un’indagine per omicidio
Il ritrovamento dei resti dell'attore del fortunato drama Netflix e i tanti interrogativi ancora aperti sul caso che ha sconvolto il mondo delle serie tv.
La notizia della morte di Stewart McLean ha lasciato sotto shock non soltanto il pubblico di Virgin River, ma anche l’intera comunità televisiva canadese che negli ultimi anni aveva imparato a conoscerlo attraverso numerose produzioni di successo. L’attore, 45 anni, era scomparso da diversi giorni e il suo nome era finito al centro di un appello pubblico lanciato dalle autorità locali. Poi, nelle ultime ore, la svolta più drammatica: i suoi resti sono stati ritrovati nell’area di Lions Bay, lungo la Sea-to-Sky Highway, a nord di Vancouver, e la polizia canadese ha confermato di aver aperto ufficialmente un’indagine per omicidio.
Stewart McLean, trovato morto l’attore di Virgin River, si indaga per omicidio
Le autorità stanno ora cercando di ricostruire con precisione le ultime ore di vita dell’attore. Secondo quanto emerso, McLean sarebbe stato visto per l’ultima volta il 15 maggio nella sua abitazione di Lions Bay, una tranquilla località della British Columbia. La denuncia di scomparsa è arrivata tre giorni dopo, il 18 maggio, quando amici e conoscenti hanno iniziato a non avere più sue notizie. Da quel momento sono partite le ricerche coordinate dalla Royal Canadian Mounted Police e dalle squadre di soccorso della zona.
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Le operazioni, inizialmente considerate come una normale ricerca di persona scomparsa, hanno però preso una piega molto diversa nel giro di poco tempo. Gli investigatori hanno infatti raccolto alcuni elementi che li hanno portati a sospettare un possibile crimine. In un comunicato diffuso dagli inquirenti si legge infatti che: "Attraverso le attività investigative sono emerse prove che indicano che il signor McLean potrebbe essere stato vittima di un omicidio". Da quel momento il caso è stato affidato all’Integrated Homicide Investigation Team, la squadra specializzata che in Canada si occupa delle indagini per omicidio.
Una carriera costruita tra serie cult e produzioni crime
Pur non essendo un volto da primissimo piano internazionale, Stewart McLean era molto conosciuto nell’ambiente televisivo nordamericano. Negli anni aveva costruito una carriera solida, lavorando soprattutto nel mondo delle serie tv e partecipando a produzioni diventate particolarmente amate dal pubblico. Oltre alla recente apparizione in Virgin River, aveva recitato anche in Supernatural, Arrow, Beyond, Travelers, Siren e Silicon Valley – La valle del boom. Negli ultimi mesi aveva preso parte anche a produzioni crime come Murder in a Small Town e Happy Face, oltre al film televisivo The Killer Inside: The Ruth Finley Story. Parallelamente alla recitazione, lavorava anche come produttore ed era molto attivo nell’area di Vancouver, dove collaborava con varie realtà legate al cinema e alla televisione.
Il dolore del mondo dello spettacolo e le indagini in movimento
Tra i messaggi più toccanti arrivati dopo la diffusione della notizia c’è quello della sua agente, Jodi Caplan, che ha ricordato l’attore con parole cariche di emozione: "Siamo devastati nell’apprendere della scomparsa di Stew. Lo abbiamo rappresentato per oltre dieci anni ed era un membro molto rispettato e ammirato della comunità cinematografica e televisiva di Vancouver. Sarà sempre ricordato per la sua gentilezza e il suo umorismo". Nel frattempo le indagini continuano senza sosta. Gli investigatori stanno analizzando filmati delle telecamere di sorveglianza, raccogliendo testimonianze e cercando di ricostruire una timeline dettagliata dei movimenti dell’attore prima della sua scomparsa. Al momento restano ancora molti interrogativi aperti su una vicenda che, giorno dopo giorno, assume i contorni di un vero giallo.
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