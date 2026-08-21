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Sterling Point 2, Prime Video cala l’asso: la serie dei segreti di famiglia torna con una seconda stagione. Il triangolo amoroso continua

Prime Video rinnova Sterling Point per una seconda stagione: la serie di Megan Park conquista il pubblico e prepara nuovi segreti, amori e colpi di scena.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Prime Video ha deciso di puntare ancora su Sterling Point. La serie drammatica, arrivata sulla piattaforma il 5 agosto, ha conquistato rapidamente il pubblico e ottenuto il rinnovo per una seconda stagione. Un risultato che conferma il momento favorevole per le storie sentimentali ambientate in scenari estivi e ricche di segreti, dopo i successi di Off Campus ed Every Year After. Al centro del racconto resta Annie Jacobson, adolescente newyorkese la cui vita cambia dopo aver ereditato un’isola in Canada. Tra nuovi legami, amori complicati e verità familiari, la sua storia non è conclusa, anzi…

Sterling Point 2 si farà, Prime Video annuncia la seconda stagione della serie dell’estate

Prime Video ha rinnovato Sterling Point per una seconda stagione dopo il successo ottenuto dal debutto del 5 agosto. La serie ha conquistato rapidamente il pubblico grazie a un mix di romance, misteri familiari e atmosfere estive. La storia ruota attorno ad Annie Jacobson, una diciassettenne di New York (Ella Rubin), la cui sua vita cambia quando eredita un’isola in Canada appartenuta al nonno. Insieme al fratello gemello Connor e al padre adottivo Steven, Annie entra in un mondo completamente nuovo, fatto di amicizie, primi amori e segreti familiariIl rinnovo conferma la crescente attenzione di Prime Video verso le storie young adult e romantiche, seguendo le orme di Off Campus ed Every Year After.

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La creatrice e co-showrunner Megan Park ha dichiarato di essere entusiasta dell’accoglienza ricevuta dalla serie e ha promesso di approfondire ulteriormente i personaggi nella nuova stagione. Anche Josh Schwartz e Stephanie Savage hanno espresso soddisfazione per il successo ottenuto, anticipando il ritorno a Muskoka e nuove vicende per il gruppo di protagonisti.

Sterling Point, com’è finita la prima stagione della serie e dove vederla in streaming

La prima stagione ha lasciato numerose questioni aperte: Annie e Ramona, dopo aver scoperto importanti segreti sulla loro famiglia, arrivano persino a scambiarsi di posto. Ramona scopre inoltre chi è il suo vero padre biologico e rafforza il legame con Annie, con cui condivide la madre Goldie. Contemporaneamente, Annie si trova coinvolta in un triangolo sentimentale con Ellis e Rory, mentre la relazione tra Ramona e Oona deve fare i conti con alcune difficoltà. Nel cast, oltre a Rubin, Keen Ruffalo e Jay Duplass, troviamo anche:

  • Amélie Hoeferle
  • Jacob Whiteduck-Lavoie
  • Daniel Quinn Toye
  • Bo Bragason
  • Mabel Strachan
  • Nikko Angelo Hinayo
  • Missi Pyle
  • Jeffrey Dean Morgan
  • Elle-Máijá Tailfeathers

Se vi siete persi la prima stagione di Sterling Point, potete tranquillamente rivederla in streaming su Prime Video.

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