Stephen King scatena di nuovo l’incubo: un suo grande classico rinasce con un film remake. Il regista è famosissimo La Warner Bros riunisce Stephen King e Mike Flanagan per un remake attesissimo: una nebbia misteriosa e orrori inaspettati tornano a terrorizzare il pubblico.

Tutti lo conoscono con l’appellativo di ‘Re del Terrore’ (giustissimo, tra l’altro), non solo per i suoi capolavori letterari ma anche per aver contribuito a rendere migliore una trasposizione cinematografica di una sua opera. Stephen King, un nome una garanzia per i fan e per gli appassionati del genere horror. Una recente notizia riguarda proprio lo scrittore: stando a quanto riportato da Deadline, Mike Flanagan, regista di adattamenti come La Vita di Chuck, Il Gioco di Gerald e Doctor Sleep, scriverà e dirigerà un nuovo adattamento del romanzoThe Mist, per Warner Bros. Flanagan, attualmente impegnato nella nuova versione de L’Esorcista, lavorerà a stretto contatto con King per questo progetto e, inoltre, da tempo è legato a un potenziale adattamento de La Torre Nera, con Amazon. Di seguito, i dettagli.

The Mist, il celebre classico di Stephen King torna con un remake: cosa sappiamo

The Mist, celebre racconto di Stephen King pubblicato nel 1980, tornerà sul grande schermo con un nuovo adattamento targato Warner Bros., affidato a Mike Flanagan. Il regista scriverà la sceneggiatura e produrrà il film attraverso la sua Red Room Pictures insieme a Tyler Thompson; alla produzione partecipano anche Spyglass e Alexandra Magistro come produttrice esecutiva. Dettagli su cast e data di uscita non sono ancora disponibili. La storia narra di una cittadina del Maine avvolta da una misteriosa nebbia, dentro cui si nascondono creature mostruose. I sopravvissuti trovano rifugio in un supermercato, ma il vero terrore emerge dall’interno: il crollo della società, il fanatismo religioso e la mentalità da branco trasformano gli uomini in una minaccia altrettanto letale.

Già in passato, The Mist è arrivato sullo schermo: nel 2007, Frank Darabont realizzò un film diventato cult, mentre nel 2017 una serie TV fu cancellata dopo una sola stagione. Flanagan, noto per la sua sensibilità nell’adattare le opere di King, ha diretto Il Gioco di Gerald, Doctor Sleep e La Vita di Chuck, e riesce a trattare l’orrore come strumento per esplorare trauma, colpa e fragilità emotiva. In The Mist, proprio questi temi sono al centro della storia e, proprio per questo motivo, in molti pensano che la scelta di questo regista sia più che giusta.

Il successo di The Mist (La Nebbia), romanzo di Stephen King

In Italia è conosciuto come La Nebbia, ma il titolo originale è The Mist. Il romanzo di Stephen King, è stato apprezzato sin da subito dai lettori di tutto il mondo. Si tratta di un racconto breve horror/fantascientifico, presente come novella principale nelle prime 133 pagine della raccolta Scheletri del 1985, e la cui prima traduzione italiana risale al 1989.

