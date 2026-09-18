Stephanie Cole è morta, la celebre attrice di film e serie tv aveva 84 anni: la malattia e le cause della morte È morta a 84 anni Stephanie Cole, volto amatissimo della tv britannica. L’attrice viveva da anni con l’Alzheimer e aveva avuto una lunga carriera tra teatro e televisione.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Stephanie Cole è morta all’età di 84 anni. L’attrice britannica, conosciuta soprattutto per i suoi ruoli in serie e sitcom di grande successo, si è spenta dopo aver convissuto per diversi anni con la malattia di Alzheimer. La notizia è stata comunicata dal suo agente John Grant, che ha ricordato una carriera lunga e ricca di interpretazioni rimaste nella memoria del pubblico. Cole aveva lavorato a lungo sia in televisione che a teatro, conquistando generazioni di spettatori. Tra i suoi ruoli più celebri c’è quello di Mrs Featherstone in Open All Hours.

Stephanie Cole è morta: chi era l’attrice

Nata a Solihull nel 1941, Stephanie Cole si era formata alla prestigiosa Bristol Old Vic Theatre School, una delle scuole teatrali più importanti del Regno Unito. Il suo debutto sul palcoscenico arrivò con Blithe Spirit di Noël Coward, nel ruolo dell’eccentrica Madame Arcati, personaggio che avrebbe poi interpretato nuovamente nel corso della sua carriera.

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La vera svolta professionale arrivò nel 1980, quando entrò nel cast di Tenko, serie drammatica della BBC ambientata durante la Seconda guerra mondiale. Cole interpretava la dottoressa Beatrice Mason, una delle donne britanniche che si trovano a Singapore dopo l’invasione giapponese. La popolarità arrivò presto anche grazie alla commedia. L’attrice fu infatti scelta per Open All Hours, la celebre sitcom con Ronnie Barker nei panni di un negoziante burbero e particolarmente attento alle spese. Cole interpretò Mrs Featherstone in dieci episodi, diventando uno dei volti riconoscibili della serie. Dopo quest’ultimo ruolo, prese parte a produzioni tv come Poirot (l’episodio 3×09 nel 1991) e L’ispettore Barnaby (l’episodio 10×05 nel 2007). Non mancò nemmeno il cinema nella sua vita. Tra i suoi film, Una corsa sul prato (1978), Grey Owl – Gufo grigio (1999), Miss Pettigrew (2008) e The House (2022).

Gli ultimi lavori e il ricordo dell’attrice

Open All Hours è rimasta una delle sitcom più note della BBC e, quando il programma è tornato sul piccolo schermo nel 2013 con Still Open All Hours, Stephanie Cole ha ripreso il suo storico ruolo. Nel corso degli anni l’attrice ha costruito una carriera televisiva molto ampia, partecipando a produzioni come Talking Heads, A Bit of a Do, Keeping Mum, Doc Martin e Coronation Street (ben 159 episodi). Parallelamente non ha mai abbandonato il teatro, dove ha recitato in spettacoli celebri come The Mousetrap, Noises Off e A Passionate Woman.

A dare l’annuncio della scomparsa è stato il suo agente tramite un comunicato, definendo Cole un talento straordinario "È con grande tristezza che annunciamo la morte di Stephanie Cole. Si è spenta questa mattina all’età di 84 anni. Stephanie conviveva da alcuni anni con la malattia di Alzheimer. Era un talento straordinario, con una lunga e prestigiosa carriera costellata di interpretazioni iconiche a teatro e in televisione". Un impegno anche fuori dal palco, quello dell’attrice, che nel corso della sua vita aveva sostenuto attivamente diverse associazioni impegnate nel campo della salute mentale. Stephanie Cole lascia una figlia, nata da un precedente matrimonio. Suo marito, l’attore Peter Birrel, era morto nel 2004. La famiglia, attraverso l’agente, ha chiesto privacy in questo momento di lutto. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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