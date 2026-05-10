Margherita Buy coinvolta in una storia di verità, fragilità e seconde possibilità: un’insofferenza silenziosa la consuma al cinema È uscito il trailer di Stella Gemella: Margherita Buy guida una storia intensa tra amore, crisi familiari e realtà che chiede di essere accolta così com’è.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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È uscito il trailer di Stella Gemella, il nuovo film diretto da Luca Lucini che promette di far parlare di sé, ma anche emozionare. Al centro della storia c’è una quotidianità imperfetta, fatta di legami stanchi e scelte difficili. Margherita Buy torna sul grande schermo in un ruolo complesso, affiancata da un sorprendente binomio con Morante, in un equilibrio di emozioni contrastanti. Il film racconta una realtà che si incrina e si ricompone, senza mai giudicare davvero i suoi personaggi. Una parabola moderna sulla famiglia, sull’identità e sulla necessità di accogliere ciò che la vita mette davanti.

Una storia di famiglia imperfetta tra amore, fuga e destino

Stella Gemella si svolge a Civitella, piccolo centro della provincia di Latina, dove Stella e Achille vivono da quindici anni insieme al figlio Flavio.

La loro è una vita apparentemente semplice: lavoro in un’ortofrutticola, abitudini ripetitive e un equilibrio ormai logorato. Achille si rifugia nelle distrazioni — le partite della Lazio, le serate fuori controllo, le spese impulsive — mentre Stella sente crescere un’insofferenza silenziosa che la consuma.

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La rottura arriva quando Stella decide di partire per Roma, lasciandosi alle spalle tutto. Qui ritrova un’amica di vecchia data e vive una notte che cambierà per sempre il suo destino. Tornata a casa, la vita di coppia tenta una fragile ricomposizione, ma nove mesi dopo la nascita di due gemelli porta alla luce una verità destabilizzante: i bambini sono di padri diversi. Il risultato è un’esplosione emotiva e sociale che travolge la famiglia e il paese, trasformando la quotidianità in un caso pubblico. Achille diventa bersaglio di derisione, mentre Stella si ritrova al centro di giudizi e maldicenze.

Tra superfecondazione e realtà emotiva: quando la verità divide

Il film prende spunto da un fenomeno medico reale, la superfecondazione, per costruire una storia che parla soprattutto di accettazione e fragilità umana. L’idea centrale è quella di mostrare come la vita non segua schemi rigidi e come l’amore, anche quando messo alla prova, possa trasformarsi o ricomporsi in forme inattese. Alla regia, Luca Lucini costruisce un racconto che mescola commedia e dramma familiare, sostenuto da una squadra di sceneggiatori ampia e articolata. L’intento è quello di affrontare temi come la paternità, la responsabilità e l’inclusione emotiva, ma il risultato apre anche interrogativi narrativi.

Alcuni snodi della storia, come la gestione del personaggio di Gil e il suo ruolo nella vita del bambino, sollevano questioni non del tutto risolte. Allo stesso modo, l’assenza dei padri dei protagonisti principali lascia un vuoto narrativo che pesa sulla coerenza del racconto, soprattutto in una storia che fa della famiglia il suo centro emotivo.

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