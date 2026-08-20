Stella Frizzi, la rara foto che incanta: “Meravigliosa”. Lo stupore di Antonella Clerici e il dettaglio che ricorda Fabrizio Frizzi
La figlia di Carlotta Mantovan ha condiviso sui social uno scatto che ha fatto subito pensare al sorriso del padre, scomparso nel 2018
Figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan, Stella Frizzi è cresciuta lontano dai riflettori, ma una delle sue rare apparizioni sui social ha attirato immediatamente l’attenzione. A 15 anni, infatti, la ragazza ha scelto Instagram per condividere alcuni momenti della sua vita e, in una delle immagini più recenti, è apparsa per la prima volta in primo piano, conquistando il pubblico con la sua bellezza e con un sorriso che a molti ha ricordato quello del celebre papà. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Stella Frizzi conquista Instagram: il commento di Antonella Clerici
Da poco approdata su Instagram, Stella Frizzi ha finora pubblicato pochissime fotografie. Proprio per questo, probabilmente, il nuovo scatto in cui appare in primo piano non è passato inosservato. La 15enne si mostra infatti ormai cresciuta e il post ha ricevuto numerosi messaggi di affetto e complimenti. Tra i commenti spicca quello di Antonella Clerici, grande amica di Fabrizio Frizzi, che ha scritto semplicemente: "Meravigliosa ragazza". Un messaggio a cui Stella ha risposto con un piccolo cuore, in un gesto discreto ma non per questo meno significativo. La Clerici ha sempre mantenuto un legame speciale con la famiglia Frizzi e il suo commento non poteva quindi che suscitare emozione sui social.
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Il sorriso di papà Fabrizio e la crescita accanto a Carlotta Mantovan
Sotto lo scatto condiviso su Instagram sono arrivati tantissimi altri commenti. "Che splendida ragazza! Solare come il suo grande gentleman papà", si legge tra i messaggi, mentre altri sottolineano la somiglianza con Fabrizio: "Il sorriso è quello di tuo padre", "Mi ricordi tanto il tuo mitico e grande papà" e "Come somiglia al papà! Bellissima". C’è anche chi nota il legame con entrambi i genitori: "Sei un bel mix tra tuo padre e tua madre", mentre qualcuno la definisce "una stella di nome e di fatto". Stella è cresciuta con la mamma Carlotta Mantovan dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi nel 2018, quando aveva soltanto sei anni. Mantovan ha scelto negli anni di proteggerne la privacy, accompagnandola nella crescita lontano dall’esposizione mediatica. Oggi Stella è una ragazza adolescente che, pur mantenendo grande riservatezza, sembra pronta a raccontare qualcosa in più di sé. E quella fotografia ha riacceso soprattutto il ricordo affettuoso di Fabrizio, un volto amatissimo della televisione italiana.
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