Stella Frizzi, la figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan compie 13 anni: la dolce dedica della mamma commuove i fan Stella Frizzi compie 13 anni e Carlotta Mantovan pubblica sui social una bellissima dedica che riporta alla memoria papà Fabrizio Frizzi.

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Una data speciale per Carlotta Mantovan, che oggi, 3 maggio, celebra il compleanno della figlia Stella, arrivata al traguardo dei 13 anni. Solitamente molto discreta sulla sua vita privata, la conduttrice ha fatto un’eccezione condividendo sui social uno scatto dedicato alla ragazza. Stella è nata dalla relazione con l’amato Fabrizio Frizzi, figura ancora molto ricordata dal pubblico. Con questo gesto semplice ma affettuoso, Mantovan ha voluto esprimere pubblicamente i suoi auguri. Le foto pubblicate hanno subito attirato l’attenzione dei follower per un particolare: ecco quale.

Stella Frizzi compie 13 anni, la dolce dedica di Carlotta Mantovan

Oggi Stella Frizzi festeggia il suo tredicesimo compleanno, un momento speciale che Carlotta Mantovan ha deciso di condividere con grande discrezione sui social. Per l’occasione ha pubblicato due foto in bianco e nero dal sapore nostalgico, che ritrae un dettaglio molto intimo: la mano della figlia quando era neonata che stringe un dito di un adulto. A corredo dello scatto, una dedica semplice ma significativa: "Ormai la nostra Teenager", accompagnata dall’hashtag "Verso l’infinito e oltre". La frase richiama il celebre motto di Buzz Lightyear, uno dei protagonisti della saga animata Toy Story. Questo riferimento non è casuale, ma legato a un ricordo importante per la famiglia. Il compianto Fabrizio Frizzi, padre di Stella, aveva infatti un forte legame con il mondo Pixar. È stato lui a dare voce in italiano al personaggio di Woody fino al terzo capitolo della saga. La sua scomparsa è avvenuta pochi mesi prima dell’uscita del quarto film, lasciando un grande vuoto anche nel mondo del doppiaggio. Per molti appassionati, la sua interpretazione resta ancora oggi insostituibile.

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A rendere ancora più toccante il messaggio è stata la selezione degli scatti condivisi da Carlotta Mantovan per il compleanno della figlia. Le immagini pubblicate sono due e appaiono identiche nella composizione, ma con un significato diverso. In una si vede la mano della madre accanto a quella della bambina, mentre nell’altra compare quella del padre, Fabrizio Frizzi. Un dettaglio semplice ma profondamente simbolico, che unisce passato e presente. Tra i numerosi commenti sotto al post di Carlotta Mantovan, spunta quello di Antonella Clerici, un’amica stretta di Fabrizio Frizzi, quasi una sorella: "Auguri Stella del mio cuore". E poi ancora quelli di Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti, Daniela Ferolla, Monica Marangoni e tanti altri.

L’amore di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

La storia d’amore tra Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan è iniziata grazie al concorso Miss Italia del 2001, quando lui era al timone della trasmissione e lei partecipava come giovane concorrente. Proprio a Salsomaggiore Terme tra i due scattò immediatamente una forte intesa, che la stessa Mantovan ha poi descritto come un vero colpo di fulmine. Nonostante i 25 anni di differenza, il loro sentimento riuscì a superare ogni tipo di pregiudizio. Dopo un lungo legame durato oltre un decennio, decisero di sposarsi nel 2014, quando la loro figlia Stella aveva già compiuto un anno. Il matrimonio, però, è durato pochi anni, rimanendo comunque segnato da un grande affetto reciproco. Nel marzo 2018 arrivò la scomparsa di Frizzi, un momento doloroso per la famiglia. All’epoca Stella era ancora molto piccola, con appena cinque anni.

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