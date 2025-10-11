Stefano Rapone, chi è il comico più virale del momento: la vita in Giappone e l'ansia per Francesco Totti Ecco chi e cosa fa il comico Stefano Rapone, uno dei volti nuovi della Tv e dello streaming: da Gialappa's Show a Roast in peace

È Stefano Rapone il vincitore della prima edizione di Roast in Peace, il nuovo show comico targato Prime Video che ha messo in gara sei comici incaricati di "commemorare", con battute taglienti e ironiche, quattro personaggi "defunti". Rapone ha conquistato il primo posto, superando Nuzzo e Di Biase e Edoardo Ferrario.

Roast in Peace, cosa è successo e chi partecipava

Il format vedeva sei comici — Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase — impegnati a "onorare" con roast satirici quattro celebrità immaginarie defunte: Francesco Totti, Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini e Roberto Saviano. Officiava la cerimonia comica Michela Giraud.

Nella puntata su Francesco Totti, il "target" principale, Rapone — per timore reverenziale — ha evitato di attaccarlo direttamente, preferendo concentrare battute sui colleghi; Edoardo Ferrario si è rifiutato di insultare Totti affermando che "chiedere a un romanista di insultare Totti è come chiedere a un fedele di insultare Dio". In quella dedicata a Elettra Lamborghini, le battute sono state più esplicite: Eleazaro Rossi ha ironizzato sulle dimensioni del marito Afrojack con frasi provocatorie ("ogni volta che lo tira fuori, muoiono piccoli animali allo zoo"), e Beatrice Arnera ha fatto una parodia delle sue canzoni miste tra spagnolo e italiano. Elettra ha reagito con ironia, rispondendo agli attacchi con battute taglienti, rivolgendo parole cattive anche a Rossi e infine prendendo in giro Rapone: "Se lui tromba come parla, la fidanzata deve prendere ferie".

Alla fine della stagione, grazie anche all’intervento dei "defunti" che potevano penalizzare uno dei comici togliendo 10 punti, la classifica finale è risultata la seguente:

Classifica dei comici (ordine finale)

Stefano Rapone Nuzzo e Di Biase Edoardo Ferrario Eleazaro Rossi Beatrice Arnera

Stefano Rapone, chi è: vita privata, età, carriera

Nato a Roma il 31 ottobre 1986, Stefano Rapone è un comico, autore e conduttore italiano che ha saputo ritagliarsi spazio nel panorama comico contemporaneo grazie a un umorismo misurato e originale. Dopo gli studi in Lingua e traduzione giapponese presso l’Università "La Sapienza", si trasferisce in Giappone dove inizia a esibirsi con la stand-up comedy in inglese, fino a tornare in Italia nel 2014 con il suo primo spettacolo in italiano.

Durante gli anni collabora con Comedy Central in programmi come Natural Born Comedians e Stand Up Comedy, e lavora come autore televisivo per format come Takeshi’s Castle (con il Trio Medusa) e Mai dire Talk (con la Gialappa’s Band). Nel 2019 entra nel cast di Battute?, che evolve nell’anno successivo in Una pezza di Lundini, consolidando la sua presenza televisiva.

Nel 2023 partecipa a GialappaShow, recita nella serie Sono Lillo e appare in film come Domino 23 e Il migliore dei mondi. È anche co-conduttore del podcast Tintoria, progetto molto seguito nel panorama comico e culturale. Tra i suoi personaggi più virali, il politico immaginario di destra Galeazzo Italo Mussolini, l’inviato satirico Frank Scafandro e l’influencer vaticano Padre Norton.

