Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stefano Rapone, chi è il comico più virale del momento: la vita in Giappone e l'ansia per Francesco Totti

Ecco chi e cosa fa il comico Stefano Rapone, uno dei volti nuovi della Tv e dello streaming: da Gialappa's Show a Roast in peace

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stefano Rapone Roast in peace
IPA

È Stefano Rapone il vincitore della prima edizione di Roast in Peace, il nuovo show comico targato Prime Video che ha messo in gara sei comici incaricati di "commemorare", con battute taglienti e ironiche, quattro personaggi "defunti". Rapone ha conquistato il primo posto, superando Nuzzo e Di Biase e Edoardo Ferrario.

Roast in Peace, cosa è successo e chi partecipava

Il format vedeva sei comici — Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase — impegnati a "onorare" con roast satirici quattro celebrità immaginarie defunte: Francesco Totti, Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini e Roberto Saviano. Officiava la cerimonia comica Michela Giraud.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nella puntata su Francesco Totti, il "target" principale, Rapone — per timore reverenziale — ha evitato di attaccarlo direttamente, preferendo concentrare battute sui colleghi; Edoardo Ferrario si è rifiutato di insultare Totti affermando che "chiedere a un romanista di insultare Totti è come chiedere a un fedele di insultare Dio". In quella dedicata a Elettra Lamborghini, le battute sono state più esplicite: Eleazaro Rossi ha ironizzato sulle dimensioni del marito Afrojack con frasi provocatorie ("ogni volta che lo tira fuori, muoiono piccoli animali allo zoo"), e Beatrice Arnera ha fatto una parodia delle sue canzoni miste tra spagnolo e italiano. Elettra ha reagito con ironia, rispondendo agli attacchi con battute taglienti, rivolgendo parole cattive anche a Rossi e infine prendendo in giro Rapone: "Se lui tromba come parla, la fidanzata deve prendere ferie".

Alla fine della stagione, grazie anche all’intervento dei "defunti" che potevano penalizzare uno dei comici togliendo 10 punti, la classifica finale è risultata la seguente:

Classifica dei comici (ordine finale)

  1. Stefano Rapone
  2. Nuzzo e Di Biase
  3. Edoardo Ferrario
  4. Eleazaro Rossi
  5. Beatrice Arnera

Stefano Rapone, chi è: vita privata, età, carriera

Nato a Roma il 31 ottobre 1986, Stefano Rapone è un comico, autore e conduttore italiano che ha saputo ritagliarsi spazio nel panorama comico contemporaneo grazie a un umorismo misurato e originale. Dopo gli studi in Lingua e traduzione giapponese presso l’Università "La Sapienza", si trasferisce in Giappone dove inizia a esibirsi con la stand-up comedy in inglese, fino a tornare in Italia nel 2014 con il suo primo spettacolo in italiano.
Durante gli anni collabora con Comedy Central in programmi come Natural Born Comedians e Stand Up Comedy, e lavora come autore televisivo per format come Takeshi’s Castle (con il Trio Medusa) e Mai dire Talk (con la Gialappa’s Band). Nel 2019 entra nel cast di Battute?, che evolve nell’anno successivo in Una pezza di Lundini, consolidando la sua presenza televisiva.
Nel 2023 partecipa a GialappaShow, recita nella serie Sono Lillo e appare in film come Domino 23 e Il migliore dei mondi. È anche co-conduttore del podcast Tintoria, progetto molto seguito nel panorama comico e culturale. Tra i suoi personaggi più virali, il politico immaginario di destra Galeazzo Italo Mussolini, l’inviato satirico Frank Scafandro e l’influencer vaticano Padre Norton.

Potrebbe interessarti anche

Michela Giraud e Selvaggia Lucarelli

Michela Giraud sfotte Selvaggia Lucarelli: cosa c’è tra le due

Un finto funerale, battute al vetriolo e un cast di comici pronti a sfidarsi: Prime ...
Prime Video presenta i palinsesti: moltissime novità tra cui la NBA

Palinsesti Prime Video, Selvaggia Lucarelli ed Elettra Lamborghini "scottate" nel nuovo show comico

Prime Video annuncia i propri palinsesti a partire dall'autunno, con tantissimi show...
Selvaggia Lucarelli,

RIP - Roast in Peace, il funerale di Selvaggia Lucarelli in tv: il nuovo programma fa discutere. Cosa vedremo

Funerali finti, comicità nera e vip attaccati: arriva RIP – Roast in Peace, lo show ...
Raoul Bova - Beatrice Arnera

Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più vicini: le nuove foto non lasciano dubbi (c’entra Don Matteo)

I due attori, colleghi sul set di ‘Buongiorno, mamma!’, sono stati nuovamente papara...
Corrado Augias

Augias perfido con la Rai, Iacchetti commuove: Attenti al Libro è il gioiello della Fialdini, perché

Nella prima e unica puntata del nuovo programma di Rai 3 si sono alternati tantissim...
Chiara Francini irresistibile su Netflix, il caos e la follia dilagano in questo film

Chiara Francini esplosiva su Netflix: il caos e la follia regnano sovrani in questo film

Chiara Francini torna a farci ridere su Netflix con una commedia esilarante e irresi...
buongiorno mamma 3 come finisce e indizi quarta stagione

“Buongiorno mamma 3”, come finisce e gli indizi (scoraggianti) sulla quarta stagione

Tutto pronto per la quarta e ultima puntata in onda questa sera su Canale 5: ecco ne...
Stasera in tv (17 settembre), Raoul Bova alle prese con una banda di ladre. In onda anche Tommaso Labate, Montalbano e la Sciarelli

Stasera in tv (17 settembre), Raoul Bova alle prese con una banda di ladre. In onda anche Tommaso Labate, Montalbano e la Sciarelli

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 17 settembre: l...
Domenica In - Teo Mammucari

Domenica In, Teo Mammucari 'tagliato' in diretta: “È finita, oggi due minuti”, la mossa drastica degli autori

Nella puntata di ieri, lo spazio affidato al comico è stato letteralmente dimezzato ...

Polifarma

Prendersi cura degli occhi

L'importanza dell'igiene oculare e perché farla

LEGGI

Personaggi

Antonio Ornano

Antonio Ornano
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel
Signora Coriandoli

Signora Coriandoli
Francesco Panella

Francesco Panella

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963