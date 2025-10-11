Stefano Fresi sfida su RaiPlay l'egemonia del Commissario Montalbano L'attore romano, famoso per la saga di Smetto quando voglio, veste i panni di un investigatore greco tratto dai romanzi di Petros Markaris

Attenzione, c’è un nuovo sceriffo in città. O meglio, un nuovo Commissario. A sfidare l’egemonia del Commissario Montalbano e del suo celeberrimo interprete Luca Zingaretti, ci pensa Stefano Fresi, protagonista di un’altra serie crime dalle calde tinte mediterranee, disponibile in streaming senza costi su RaiPlay. Nel cast anche Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea, oltre a Michele Rosiello e Luigi Di Fiore. Tratta dai romanzi dello scrittore armeno-greco Petros Markaris, vuole scalzare il siciliano dal suo trono: ci riuscirà?

Di cosa parla la trama di Kostas con Stefano Fresi in streaming su RaiPlay?

Il capo della sezione omicidi di Atene, il commissario Kostas Charitos (Fresi) viene chiamato a indagare dopo il ritrovamento di alcuni misteriosi resti umani su una spiaggia. Dapprima si troverà a chiarire l’enigma della dipartita di due cittadini albanesi, poi di quella della giornalista Ghianna Karaghiorghi. Al fianco di Kostas la moglie Adriana (Inaudi) e la figlia Caterina (Yoshimi).

Fedeltà ad ogni costo (troppo)

Kostas richiede un bel po’ di sospensione volontaria dell’incredulità. Perchè la scelta di girare e ambientare la serie ad Atene, se dà un lato dimostra aderenza al materiale originale, dall’altro scopre il fianco per l’impiego di un cast totalmente italiano. Nessuno si stupisce della lingua utilizzata dai personaggi, che pur si muovono tra scritte in greco e mangiano cibo locale. Anche la decisione di cambiare il setting temporale dagli iniziali anni 90 al 2009 lascia perplessi. Una decisione che comporta la proposizione di un passato sin troppo recente, per quanto siano assenti diversi elementi tecnologici come gli smartphone e i social network.

Ci si domanda perchè non optare per una strategia analoga a quella di Petra Delicado, scritta dall’autrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett e divenuta Delicato nell’interpretazione di Paola Cortellesi, con setting spostato a Genova.

Un ottimo Stefano Fresi

A guidare Kostas è ovviamente il carisma di Stefano Fresi, che regala un detective ruvido, sagace, intuitivo e attento ai dettagli che agli altri poliziotti sfuggono. Se riuscirete a soprassedere alle perplessità di cui sopra, proprio grazie a lui potreste scoprire una nuova e appassionante serie. Accanto a lui si muove la moglie Adriana, interpretata da Francesca Inaudi, casalinga ex lavoratrice attenta alla salute del marito (un po’ troppo appassionato di cibo) quanto al bilancio familiare.

A mantenere vivo il ritmo della serie anche i continui bisticci, ma conditi di profonda stima, tra Kostas e Ghikas, il suo superiore, e la relazione con la figlia Caterina, Blu Yoshimi, per la quale stravede.

Dove vedere Kostas in streaming

Se vi abbiamo messo anche solo un briciolo di curiosità per questo inusuale detective "italo-greco", trovate Kostas con Stefano Fresi in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

