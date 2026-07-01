Stefano De Martino vuole a tutti i costi Emma Marrone a Sanremo: il piano per riportarla all'Ariston Il conduttore sarebbe al lavoro per convincere la cantante a salire sul palco, ma il rischio che le telecamere si concentrino più sul gossip che sulla musica è concreto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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C’è un desiderio che, secondo le ultime indiscrezioni, Stefano De Martino starebbe coltivando con particolare convinzione mentre prepara il suo debutto alla guida del Festival di Sanremo 2027: vedere Emma Marrone tra gli artisti in gara. Un’idea che affonda le radici in un rapporto profondamente cambiato nel corso degli anni e che oggi, dopo un passato complicato e molto esposto mediaticamente, sembra essersi trasformato in una sincera amicizia. Mentre il conduttore è già immerso nel lavoro, tra centinaia di brani da ascoltare e le prime valutazioni sul possibile cast della manifestazione, ci sarebbe dunque anche un nome che continua a tornargli in mente: quello della cantante salentina.

Il desiderio di Stefano De Martino su Sanremo ed Emma Marrone

A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi. Secondo quanto riportato, Stefano De Martino starebbe facendo da tempo un vero e proprio pressing su Emma Marrone per convincerla a partecipare al Festival di Sanremo 2027. I rapporti tra i due, a distanza di circa quattordici anni dalla fine della loro storia, sarebbero oggi molto sereni. Le tensioni appartengono ormai al passato e il legame si sarebbe evoluto in un rapporto caratterizzato da stima reciproca e affetto. Non a caso Emma è stata ospite di una puntata di Stasera tutto è possibile, il programma condotto proprio dall’ex compagno, e negli ultimi anni i due sono stati visti anche condividere momenti di convivialità insieme ad amici comuni.

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I dubbi della cantante

Se De Martino sembra avere le idee piuttosto chiare, la situazione sarebbe diversa per Emma Marrone. La cantante, infatti, non sarebbe contraria in assoluto a un ritorno sul palco dell’Ariston, ma temerebbe che la sua eventuale partecipazione venga accompagnata da una valanga di commenti e ricostruzioni legate alla sua passata relazione con il conduttore. Il rischio, dal suo punto di vista, sarebbe quello di vedere la musica finire in secondo piano rispetto al gossip, una prospettiva che non la entusiasma affatto.

Nel podcast di Victoria Cabello, l’artista aveva ricordato quanto quella vicenda sentimentale avesse avuto un impatto importante anche sulla sua vita professionale: "La storia è finita in maniera turbolenta, ma c’erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna. Questa cosa mi ha rallentato la carriera di almeno cinque o sei anni. Per mesi sono stata su tutte le copertine del mondo. Non potevo nemmeno entrare dal parrucchiere".

I consigli di Emma a De Martino per il Festival di Sanremo

Negli ultimi mesi, però, è stata proprio Emma a raccontare come il rapporto con Stefano sia ormai completamente cambiato. In un’intervista ha spiegato di aver parlato spesso con lui del Festival e di avergli dato anche alcuni suggerimenti: "Siamo amici. Ci siamo sentiti e gli ho detto: "Mi raccomando, preparati". Mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando, che sta ascoltando molti brani. Si sta preparando seriamente. Sono molto contenta per lui, perché Sanremo non è solo un passaggio importante per la sua carriera, ti cambia anche la vita. E so quanto lui ci tenga". E chi lo sa, se magari arriverà il brano capace di convincerla fino in fondo, la voglia di tornare in gara per Emma potrebbe avere la meglio sulla paura delle inevitabili chiacchiere.

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