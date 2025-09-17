Stefano De Martino, ‘volano stracci’ con Caroline Tronelli. L’indiscrezione sulla lite in un ristorante romano Il conduttore di Affari Tuoi e la fidanzata avrebbero discusso animatamente a cena. A lanciare il rumor un noto settimanale, che parla di nervosismo all'interno della coppia.

Un nuovo, clamoroso retroscena sulla coppia formata da Stefano De Martino e Caroline Tronelli scuote il mondo del gossip. Stando al settimanale Oggi, i due avrebbero litigato in pubblico (per ragioni ignote) durante una cena romantica a Roma. A confermarlo è stato anche il direttore del magazine, ospite oggi in studio a La Volta Buona. Scopriamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Stefano De Martino, l’indiscrezione sulla lite con Caroline Tronelli

Dopo un’estate all’insegna della complicità, tra selfie in barca e sorrisi catturati dai paparazzi, Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono finiti al centro del chiacchiericcio mediatico per una possibile lite. Il tutto si sarebbe svolto in un noto locale di Prati, a Roma. Secondo la ricostruzione riportata da Oggi, Stefano, finito di registrare il suo programma, avrebbe raggiunto Caroline per una cena insieme. Ma l’incontro non sarebbe andato secondo i piani: appena seduti, tra i due sarebbe esplosa infatti un’accesa discussione.

A seguire, sempre secondo Oggi, Caroline si sarebbe alzata lasciando Stefano da solo al tavolo. Il conduttore avrebbe poi atteso una ventina di minuti prima di lasciare il locale. Tornato infine all’appartamento, che oggi condivide con Caroline, De Martino si sarebbe trovato davanti a una porta chiusa. Per fortuna, però, l’allarme sarebbe rientrato il giorno dopo.

Le indiscrezioni raccolte dal magazine fanno pensare che a pesare sull’umore della 22enne Caroline sia soprattutto l’episodio del furto (e della successiva diffusione) di alcuni video privati della coppia. La Procura di Roma indaga tuttora sui fatti, per accesso abusivo a sistemi informatici e per revenge porn. E a testimonianza dell’atmosfera difficile, basti pensare che Caroline aveva scelto di disattivare temporaneamente il suo account Instagram, ora però riattivato.

La rivelazione a La Volta Buona su Stefano De Martino e Caroline

Intanto, le voci sulla lite sono rimbalzate anche in tv, a causa dell’ospitata del direttore di Oggi nel salotto di Caterina Balivo. Collegato con La Volta Buona, il capo del magazine ha ammesso: "Stefano De Martino? Adesso è un periodo un po’ difficile per la battaglia degli ascolti…Però devo dire che abbiamo registrato la prima vera lite con Caroline…". E ancora: "È successo a Roma in un ristorante di cui non faccio il nome…è in zona Prati…Lei si alza e se ne va. Il fotografo che ha assistito alla scena l’ha pure seguita…Basta guardare bene le foto, è tutto molto chiaro…Non solo…Poi succede qualcosa pure dopo…Noi non inventiamo niente…Chi era presente ha riferito bene".

Insomma, anche la coppia perfetta De Martino-Tronelli potrebbe aver dovuto affrontare un momento difficile. Ma stando alle voci, tutto sarebbe già tornato alla normalità.

