Stefano De Martino, il raro video di Santiago che suona: la passione per la musica ereditata da papà (e Belen) Il conduttore ha condiviso un filmato del figlio nato dalla relazione con Belén Rodríguez intento a suonare la chitarra elettrica: l’orgoglio del padre

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un viaggio padre e figlio, qualche giorno lontano dall’Italia e una passione che sembra parlare la stessa lingua in famiglia: la musica. È da Los Angeles che Stefano De Martino ha scelto di condividere con il pubblico un momento privato e particolarmente tenero insieme al figlio Santiago. Il video, pubblicato sui social ieri mercoledì 19 agosto 2026, mostra il figlio nato dal matrimonio con Belén Rodríguez alle prese con la chitarra elettrica, concentrato sullo strumento e perfettamente a suo agio. Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino, il talento di Santiago sui social e la scelta di proteggere la sua privacy

Nel filmato pubblicato da Stefano De Martino su Instragram il figlio Santiago non compare mai in volto. Una decisione che rispecchia una precisa volontà del ragazzo e che sia il conduttore che Belén Rodríguez hanno scelto di rispettare, limitando da tempo l’esposizione della sua immagine sui social. Direttamente da un negozio di strumenti musicali a Los Angeles (dove il conduttore e nuovo direttore artistico di Sanremo si trova per una vacanza ma anche per lavoro, visto che nei giorni scorsi si è mostrato in uno studio dove ha registrato contenuti per il Festival), la scena si concentra così esclusivamente sulla musica: le mani sulla chitarra, qualche passaggio eseguito con sicurezza e la naturalezza di chi sembra avere già sviluppato un rapporto particolare con lo strumento (in questo caso un’iconica Fender Telecaster). Il risultato è un frammento semplice, ma significativo, che racconta anche il rapporto di complicità tra Stefano e il figlio. Il viaggio californiano diventa così l’occasione per condividere un momento familiare senza trasformarlo in uno spettacolo.

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Santiago De Martino e la musica, una passione che cresce lontano dai riflettori

Nato nell’aprile del 2013 dalla relazione tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez (che a sua volta continua a coltivare la sua passione per la musica e per il canto, tanto che si parla di una partecipazione a Sanremo) Santiago è cresciuto circondato dall’arte e a stretto contatto con il mondo dello spettacolo. I genitori, nonostante la separazione, hanno ovviamente mantenuto nel tempo un rapporto molto stretto con lui, accompagnandolo nella crescita e rispettandone sempre più le esigenze di privacy. La musica, in particolare, rappresenta uno degli interessi che il ragazzo sembra coltivare con maggiore entusiasmo. Il padre, diventato negli anni uno dei volti più noti della televisione italiana dopo gli esordi nella danza e l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, conosce bene il valore della disciplina e della passione artistica. Il breve video da Los Angeles non pretende dunque di consacrare un nuovo musicista, ma offre uno scorcio spontaneo su una passione che potrebbe accompagnare Santiago nel futuro.

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