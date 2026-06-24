Stefano De Martino, le vacanze con Gilda Ambrosio e il misterioso viaggio in USA: c'è lo zampino di Sanremo Dalle giornate in barca a Ponza ai viaggi con il figlio Santiago fino agli incontri per Sanremo, il conduttore si muove tra leggerezza estiva e nuove responsabilità.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’estate di Stefano De Martino è iniziata nel segno di una pausa solo apparente, perché se da un lato le registrazioni di Affari tuoi si sono concluse e il ritmo televisivo si è inevitabilmente allentato, dall’altro il conduttore si ritrova già proiettato verso una stagione che si preannuncia tra le più importanti della sua carriera. Tra mare, amici storici e viaggi programmati, le sue settimane scorrono con un equilibrio costante tra vita privata e impegni sempre più delicati, avvicinandosi a Sanremo.

Stefano De Martino a Ponza con Gilda Ambrosio

Le immagini delle ultime settimane lo ritraggono in barca al largo di Ponza, dove ha trascorso momenti di relax tra mare, sole e giornate in compagnia di un gruppo ristretto di amici. Tra loro anche Gilda Ambrosio, presenza ormai ricorrente nella sua vita estiva e figura con cui il legame appare solido e continuativo. La loro vicinanza, spesso osservata e commentata, continua a generare curiosità, pur restando ufficialmente inserita in una dimensione di amicizia storica. Il contesto è quello tipico delle vacanze tra amici, tra moto d’acqua, nuotate e giornate senza pressioni televisive per il conduttore, ma il web ha già cominciato a ricamarci sopra.

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Il viaggio negli Stati Uniti con Santiago e gli impegni per Sanremo

Accanto ai momenti di svago, resta centrale la dimensione familiare. Stefano De Martino trascorrerà infatti una parte significativa dell’estate negli Stati Uniti insieme al figlio Santiago, in un viaggio che unisce tempo privato e spostamenti organizzati tra diverse tappe, tra cui Los Angeles. Non si tratta soltanto di una vacanza, ma di un’occasione di condivisione e di mostrarsi presente nella vita del figlio, lontano dai riflettori italiani. Questo equilibrio tra affetti e lavoro rappresenta uno degli aspetti più delicati del suo periodo attuale, in cui ogni scelta sembra inserirsi in una programmazione più ampia. Il vero orizzonte professionale è però già definito: il Festival di Sanremo. Che probabilmente renderà il conduttore impegnato anche in territorio straniero. Il lavoro di De Martino non si ferma infatti fuori dall’Italia, ma prosegue anche durante il soggiorno americano, dove sono previsti confronti con collaboratori e figure chiave del progetto: a Los Angeles infatti De Martino dovrebbe incontrare il manager Fabrizio Ferraguzzo, per definire alcuni aspetti dell’organizzazione di Sanremo non ancora affrontati in passato. Insomma, tanto lavoro e impegno in vista della sua prima kermesse come direttore creativo. E chi lo sa che una volta tornato nel bel paese non riprende le sue attività di scouting in grandi eventi musicali e progetti più di nicchia.

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