Stefano De Martino usa Affari Tuoi per tendere una mano a Raoul Bova: la scelta per smentire il flirt con Rocìo Un gesto inatteso per mettere a tacere i gossip sulla sua vita privata, ecco come De Martino sfrutterà l'episodio speciale di Affari Tuoi per proteggere la sua immagine.

Da mesi, le voci insistenti raccontano di una presunta storia segreta tra Stefano De Martino e Rocìo Munoz Morales. Tra le indiscrezioni più recenti si parla di "Notti bollenti e segrete" e di "Rocamboleschi incontri in una località sul litorale laziale". Tutti dettagli che hanno alimentato il chiacchiericcio su un possibile flirt tra il conduttore di Affari Tuoi, ufficialmente single dalla fine della sua relazione con Caroline Tronelli, e l’attrice, reduce dalla burrascosa rottura con Raoul Bova. Sembra però che l’ex ballerino vorrebbe allontanarsi da queste voci, e abbia trovato un modo furbo per farlo.

Il gesto di Stefano De Martino verso Raoul Bova per zittire i gossip

Le foto che hanno accompagnato questi racconti avrebbero dovuto confermare incontri segreti, ma né Stefano né Rocìo hanno mai commentato le indiscrezioni. Tuttavia, secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la situazione tra i due sarebbe oggi molto diversa. L’esperto di gossip ha raccontato che Stefano De Martino avrebbe deciso di mettere in atto un gesto chiaro e simbolico per fermare qualsiasi voce riguardo la sua vita privata e in particolare quella incrociata con Rocìo Munoz Morales. Qualche giorno fa, il giornalista documentava nella sua newsletter la passeggiata di Stefano in compagnia di Gilda Ambrosio, giovane stylist descritta come la sua "compagna ufficiale". Questo dettaglio, secondo Parpiglia, anticipa un gesto molto più incisivo che il conduttore di Affari Tuoi intende compiere. Ma di che si tratta? Il 6 gennaio Stefano condurrà lo speciale Epifania di Affari Tuoi, dedicato all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026. Tra gli ospiti che il conduttore avrebbe voluto ci sarebbe proprio Raoul Bova, ex di Rocìo. Parpiglia spiega: "Stefano ha voluto fortemente tra i suoi ospiti Raoul Bova, proprio per ribadire ancora di più le distanze da Rocío". Il giornalista sottolinea inoltre: "Però, bisogna spiegarlo in modo chiaro all’attrice, che rilascia cripto interviste fake tra il ‘dico e non dico’ per far trapelare… Solo fake news che alimentano un gossip che ‘oggi’ non esiste più. In passato sì. Oggi no". Secondo questa versione non confermata, il presunto flirt tra Stefano e Rocìo sarebbe ormai solo un ricordo, e il gesto del conduttore servirebbe a chiudere definitivamente ogni discussione.

Le passate parole di Rocìo Munoz Morales

Di recente, Rocìo Munoz Morales è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. A proposito di un nuovo possibile amore, dopo le foto che la vedevano vicina a Stefano De Martino, l’attrice ha glissato con una risposta vaga: "Dopo quattordici anni sono single, mi fa pure strano. Devo riprendere ancora la pratica. Non è che io chiuda le porte all’amore, ma in questo momento la mia priorità è un’altra. Voglio godermi un momento molto bello della mia vita, dove tante cose stanno riprendendo una nuova forma, godermi le mie figlie che hanno un’età meravigliosa e poi accogliere le sfide e i regali che la vita avrà per me". Intanto, con questo gesto strategico legato ad Affari Tuoi e nonostante le dichiarazioni misurate di Rocìo, sembra chiaro che Stefano De Martino voglia chiudere definitivamente il capitolo delle indiscrezioni.

