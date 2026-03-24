Stefano De Martino, torta e candeline per STEP, poi lancia una frecciata agli hater: "Non diciamolo" Tra applausi, ironia e numeri da record, il finale di stagione del comedy show di Rai 2 diventa l’occasione per fare chiarezza sul futuro e spegnere le voci di addio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Stefano De Martino, insieme alla sua "ciurma" si concede di festeggiare la chiusura di questa ultima stagione di Stasera Tutto è Possibile, e lo fa in grande stile, con una torta dedicata e un clima da festa, interrotto da una battuta che ai più non è passata inosservata.

La battuta che fa chiarezza

Nel clima disteso e goliardico della festa, non è mancato il momento ironico. Davanti alla torta, con il suo solito sorriso, arriva la frase che in pochi minuti rimbalza ovunque: "Ragazzi festeggiamo un grande traguardo, un’edizione senza neanche una interrogazione parlamentare. Sempre molto bello. Non diciamo che è l’ultima edizione perché tanto finiremo per ritornare". Una battuta, certo, ma anche qualcosa di più. Nelle scorse settimane, infatti, qualcuno aveva ricordato come in passato fosse stata definita una precedente stagione come "l’ultima", lasciando intendere un possibile passo indietro. Un’ipotesi che aveva acceso discussioni e interpretazioni, alimentando l’idea di un ciclo pronto a chiudersi. E invece, tra una risata e un brindisi, il messaggio sembra chiaro: niente annunci solenni e addii teatrali, almeno per ora: probabilmente rivedremo l’ex ballerino al timone dello show serale.

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I numeri che spiegano il successo di Stasera Tutto è Possibile

Se si guarda ai dati, del resto, si capisce facilmente perché la parola "fine" resti fuori dal vocabolario. L’ultima stagione di Stasera tutto è possibile su Rai 2 ha confermato una media di circa due milioni di spettatori, con uno share attorno al 15%. Numeri solidi, soprattutto per un format che punta tutto sull’energia del gruppo, sull’improvvisazione e su un meccanismo rodato ma sempre in cambiamento. È un successo che nasce dall’alchimia tra conduzione e cast, dalla capacità di trasformare ogni puntata in una festa collettiva, dove il pubblico a casa percepisce la complicità reale tra chi è in studio.

Lo sguardo verso il futuro per Stefano De Martino

All’orizzonte c’è un impegno importante, destinato inevitabilmente a ridefinire priorità e calendario: Festival di Sanremo 2027. Un appuntamento che porta con sé aspettative enormi e una responsabilità artistica significativa. Eppure, nulla nella festa di chiusura lascia intendere un distacco imminente da Stasera tutto è possibile. Anzi, proprio la leggerezza della battuta finale sembra suggerire il contrario: quando un progetto continua a dare soddisfazioni, personali e professionali, diventa difficile immaginare un addio definitivo. Così, tra una fetta di torta e un sorriso del cast, il messaggio arriva molto chiaro: meglio non parlare di ultima edizione, perché certe squadre, quando funzionano davvero, trovano sempre il modo di tornare.

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