Caso Flotilla, De Martino si schiera con parole da applausi: cosa ha detto Il conduttore di Affari Tuoi ha condiviso una poesia di Gianni Rodari sui social e sembra prendere posizione sulla questione israelo-palestinese

Il mondo si è svegliato con la terribile notizia dell’abbordaggio della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per consegnare tonnellate di cibo e aiuti al popolo palestinese. 40 imbarcazioni sono state intercettate da navi israeliane, 200 attivisti fermati e già da domani potrebbero iniziare i rimpatri. La notizia non ha lasciato indifferente il mondo dello spettacolo, con tante celebrità a manifestare il loro sdegno. Dopo lo sfogo in lacrime di Elisa, anche Stefano De Martino sembrerebbe avere preso posizione. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Stefano De Martino: il pensiero verso la Palestina

L’impresa umanitaria della Global Sumud Flotilla si è fermata a meno di 70 miglia dalla città di Gaza, dove da mesi si consuma lo spaventoso genocidio contro il popolo palestinese. La notizia dell’abbordaggio da parte dell’esercito israeliano – come anticipato – ha scosso anche e soprattutto i social, dove tantissime celebrità come Elisa hanno espresso il loro dolore. La cantante, in lacrime, ha lanciato un appello diretto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni invitandola a portare nuovi aiuti e in breve tempo. Sulla questione sembrerebbe essersi schierato anche Stefano De Martino, che proprio su Instagram ha pubblicato una poesia a dir poco eloquente. Il conduttore di Affari Tuoi ha infatti condiviso ‘Il cielo è di tutti’ di Gianni Rodari, un bellissimo componimento per bambini per insegnare i valori della solidarietà, dell’inclusione e soprattutto del rispetto e dell’accettazione della diversità.

"Spiegatemi voi dunque, in prosa od in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti" recita il finale della poesia di Rodari. Il riferimento di De Martino sembra evidente e sarebbe un pensiero verso il popolo palestinese dopo quanto successo a poche miglia dalle costa di Gaza e quanto sta accadendo da mesi nella Striscia.

Il testo della poesia di Gianni Rodari citato da De Martino

Qualcuno che la sa lunga

mi spieghi questo mistero:

il cielo è di tutti gli occhi

di ogni occhio è il cielo intero.

È mio, quando lo guardo.

È del vecchio, del bambino,

del re, dell’ortolano,

del poeta, dello spazzino.

Non c’è povero tanto povero

che non ne sia il padrone.

Il coniglio spaurito

ne ha quanto il leone.

Il cielo è di tutti gli occhi,

ed ogni occhio, se vuole,

si prende la luna intera,

le stelle comete, il sole.

Ogni occhio si prende ogni cosa

e non manca mai niente:

chi guarda il cielo per ultimo

non lo trova meno splendente.

Spiegatemi voi dunque,

in prosa od in versetti,

perché il cielo è uno solo

e la terra è tutta a pezzetti.

