Perché Affari Tuoi non va in onda (anche) stasera 19 giugno: altro stop per Stefano De Martino. La decisione Rai
Affari Tuoi non va in onda nemmeno stasera 19 giugno. La Rai ha stravolto (ancora) la programmazione del prime time
Stefano De Martino si ferma di nuovo. Affari Tuoi – il game show che conduce su Rai 1 e che va in onda nella fascia pre-serale – subisce un altro stop dopo le tante mancate messe in onda di questo periodo.
Il palinsesto Rai ha nuovamente stravolto la programmazione per dare spazio ai Mondiali di calcio 2026, che sta tenendo incollati milioni di persone dinnanzi al piccolo schermo. In questa stagione televisiva estiva, l’azienda di Viale Mazzini sta infatti dando molto spazio agli eventi sportivi, trasmessi tutti in diretta.
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Stop ad Affari Tuoi: cosa c’è al suo posto stasera 19 giugno su Rai 1
Stasera va in onda la partita Stati Uniti – Australia, in onda alle ore 21 e che segnerà il futuro del Gruppo D. Entrambe le squadre sperano infatti di arrivare alla qualificazione alla fase successiva dei Mondiali. Il palinsesto Rai ha quindi deciso di garantire al pubblico la massima copertura possibile per l’attesissimo evento mondiale a cui l’Italia – ahimé – non è riuscita a partecipare.
Una scelta che ha causato una modifica sostanziale nella programmazione di Affari Tuoi, il fortunato programma condotto da Stefano De Martino, che è tra l’altro già a lavoro per la prossima edizione del Festival di Sanremo, di cui sarà conduttore e direttore artistico. In realtà, il cambiamento che ci sarà per questo venerdì 19 giugno ha riguardato anche gli appuntamenti precedenti del gioco televisivo.
Nella settimana che va dal 15 al 21 giugno, sono andate in onda solamente poche puntate di Affari Tuoi, sempre a causa della messa in onda delle varie partite dei Mondiali. Il palinsesto Mediaset ha invece mantenuto ben intatta la programmazione de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui, diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti dei giochi televisivi.
Quando torna Affari Tuoi
Lo stop del programma di De Martino è in realtà solo temporaneo, dato che ci sarà una messa in onda nel pre-serale di domani 20 giugno. Un ritorno che è molto atteso dai fan del "gioco dei pacchi", che in questo inizio estate stanno guardando i vari episodi di Affari Tuoi in modo frammentato.
Il conduttore potrà però presto tornare regolarmente nel suo salotto televisivo che, ad ogni appuntamento, ha conquistato l’attenzione del pubblico proprio per la sua passione e per la sua personalità artistica. La trasmissione andrà inoltre avanti fino al 18 luglio 2026, data in cui anche De Martino andrà in ferie e chiuderà – momentaneamente – i sipari prima di una nuova stagione televisiva Rai.
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