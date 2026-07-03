Sanremo 2027, la superstar più attesa all'Ariston? De Martino non si ferma e la Rai punta a un Festival fresco e internazionale Sanremo 2027, la Rai rompe gli schemi: il piano per De Martino e l'indiscrezione che accende il Festival

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Il Festival di Sanremo 2027 prende forma. Alla presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027 i vertici dell’azienda si sono espressi rivelando qualche chicca sulla prossima edizione della kermesse, diretta e condotta da Stefano De Martino. Sarà una ventata di novità sulla quale, come si è capito da tempo, la Rai investirà al massimo delle sue possibilità. Vediamo dunque le principali informazioni emerse durante la conferenza stampa e cosa aspettarsi.

Sanremo 2027, De Martino più internazionale: cosa ha detto l’amministratore delegato della Rai

"Sarà un Sanremo incredibile. Abbiamo scelto il direttore artistico e il presentatore più giovani degli ultimi 25 anni. È una scommessa. Vedrete, avremo un Sanremo ancora più internazionale e globale". Con queste parole, l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, ha descritto l’operazione in corso per mettere a punto tutto della prossima edizione della kermesse canora più amata dagli italiani. Finalmente l’impronta internazionale torna a farsi sentire dopo anni di assenza di ospiti di grande richiamo internazionale. Pippo Baudo ha plasmato la manifestazione associandola ai volti più ambiti e attesi del panorama mondiale. Con De Martino e la sua nuova era, sembra ci si stia avvicinando di nuovo a quel tipo di Sanremo. Il nome che circola, come ogni anno, e oggi più che mai è sempre lo stesso. Nell’anno del ritorno sulle scene con Confessions II, De Martino potrebbe davvero riportare sul palco dell’Ariston la Regina del Pop, Madonna.

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De Martino per due anni a Sanremo, ma il progetto è più ampio

Il contratto di Stefano De Martino con la Rai è pluriennale. La direzione artistica di Sanremo è per il momento biennale, in modo da poter sviluppare un progetto più ampio. A quanto pare, la volontà dell’azienda è davvero quella di costruire qualcosa di più duraturo, garantendo alla manifestazione l’impegno e le forze che merita. Dopo il capitolo Amadeus la direzione sembra essere univoca: si va avanti e non si torna più indietro. De Martino, poi, condurrà a dicembre la serata Sarà Sanremo con i Big e i partecipanti del circuito Giovani, accompagnando i telespettatori verso la manifestazione in onda a febbraio. Il conduttore e direttore artistico, intanto, dedicherà l’estate all’ascolto dei brani da scegliere. Secondo voci di corridoio, i brani candidati sarebbero circa 500 e, stando a queste indiscrezioni, il numero delle proposte ricevute avrebbe già superato di gran lunga quello registrato dai suoi predecessori. Cosa aspettarsi da questo Festival? Sicuramente grandi cose: il focus e la dedizione dei personaggi coinvolti sono già evidenti. È vero, però, che, se De Martino può già brindare a una consacrazione che lo porrà in una posizione privilegiata tra i grandi della tv dopo questa operazione, lo deve anche ai notevoli mezzi che gli verranno messi a disposizione.

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