De Martino a Sanremo 2027, verso il “trio delle meraviglie”: con lui Fagnani e la stella di Mediaset. Il retroscena Stando alle ultime indiscrezioni il futuro conduttore e direttore artistico del Festival potrebbe puntare sull’aiuto della ‘belva’ e di Maria De Filippi: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Stefano De Martino pensa già a Sanremo 2027? Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il prossimo direttore artistico potrebbe essere già al lavoro sulla 77esima edizione del Festival, almeno dietro le quinte. Dopo avere ricevuto il testimone da Carlo Conti, il conduttore di Affari Tuoi starebbe pensando di puntare sull’aiuto di due co-conduttrici e, stando ai rumor, potrebbe affidarsi a due super-nomi come Francesca Fagnani e Maria De Filippi. Scopriamo tutti i dettagli.

Francesca Fagnani e Maria De Filippi insieme a Sanremo: perché

Tutto è partito da una foto ‘rubata’ a Villa Ada, a nord di Roma, pubblicata dal settimanale Gente. Francesca Fagnani e Maria De Filippi sono state paparazzate insieme, intente a chiacchierare durante a passeggiate. Vedere insieme uno dei volti più importanti di casa Rai e e la star di Mediaset una affianco all’altra, ovviamente, ha alimentato subito i rumor. Stando a quanto ipotizzato dal magazine, al centro della loro conversazione potrebbe esserci stato il ritorno della conduttrice di Uomini e Donne a Belve (dove è stata presenza fissa dell’ultima edizione andata in onda in autunno su Rai 2) o del debutto della ‘belva’ nel cast di Amici, dove è già stata ospite negli ultimi anni. Lo scenario più affascinante, però, rimane la pista che porta in Liguria, e più precisamente a Sanremo.

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L’idea di Stefano De Martino: la scelta delle co-conduttrici del Festival 2027

Secondo quanto riportato dal settimanale Gente Francesco Fagnani e Maria De Filippi potrebbero essere state ‘arruolate’ da Stefano De Martino per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Nel 2027 il conduttore di Affari Tuoi raccoglierà l’eredità di Carlo Conti ed esordirà come direttore artistico della kermesse; in occasione del suo debutto, dunque, De Martino avrebbe deciso di essere affiancato da due volti ‘esperti’ al teatro Ariston. Fagnani ha già calcato il palco del Festival come co-conduttrice nel 2023 al fianco di Amadeus e quest’anno nel duetto con Fulminacci; per Maria De Filippi si tratterebbe di un ritorno a dieci anni distanza, dopo avere co-condotto Sanremo 2017 insieme a Conti. "Sarebbe davvero un trio delle meraviglie dal successo assicurato" scommette il magazine diretto da Umberto Brindani.

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