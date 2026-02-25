De Martino condurrà Sanremo 2027, ma sarà in coppia: con lui la nuova regina della Rai. Il retroscena Il conduttore di Affari Tuoi dovrebbe raccogliere l’eredità di Carlo Conti, ma spunta l’ipotesi di una co-conduzione: perché e chi sarà all’Ariston

Sanremo 2026 è appena iniziato ma non si placano discussioni e ipotesi su quello che sarà il futuro del Festival. A poche ore dalla seconda serata della kermesse, infatti, resta il grande punto interrogativo legato al ‘successore’ di Carlo Conti (che saluterà al termine della 76esima edizione) al timone del Festival. Tutti gli indizi – come ormai noto – portano a Stefano De Martino; il conduttore di Affari Tuoi, tuttavia, potrebbe essere affiancato da un’altra icona Rai sul palco dell’Ariston. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.

Sanremo 2027, Stefano De Martino conduttore in coppia con Francesca Fagnani?

Da Antonella Clerici a Nicola Savino fino a un clamoroso ritorno di Amadeus, le alternative non mancano; il più quotato, tuttavia, rimane sempre Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi è infatti ormai indicato da tutti come l’erede di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo a partire dal 2027. Chiamato al riscatto stasera dopo una serata d’apertura abbastanza fiacca negli ascolti tv di ieri, Conti lascerà al termine di questa 76esima edizione del Festival della canzone italiana (la sua quinta complessiva) e passerà il testimone al suo ‘successore’. "Credo che sia giusto lasciare spazio ad altri" ha già fatto sapere il conduttore toscano, che è però rimasto cauto riguardo la candidatura di Stefano De Martino a causa della poca esperienza di quest’ultimo.

Quel che è certo è che De Martino resta il favorito numero uno per prendere le redini del Festival di Sanremo a partire dalla 77esima edizione del prossimo anno. Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, il conduttore di Affari Tuoi potrebbe avere al suo fianco un altro volto Rai. Sul palco del teatro Ariston, infatti, nel 2027 potremmo assistere a una co-conduzione del Festival, con De Martino affiancato nientemeno che da Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve ha già debuttato all’Ariston nel 2023 (quando fu co-conduttrice della seconda serata del quarto Festival di Amadeus) e quest’anno tornerà sul palco di Sanremo in vesti a dir poco inedite, dal momento che il suo nome figura nella serata dei duetti con Fulminacci.

Gianni Morandi e tutte le ipotesi per il Festival di De Martino

Se da un lato la co-conduzione del Festival di Sanremo 2027 insieme a Francesca Fagnani rimane per lo più un’ipotesi, dall’altro non è affatto da escludere che Stefano De Martino possa essere affiancato da un ‘team’ proprio per fare fronte alla sua inesperienza al timone di un evento così grande e importante. Per la direzione artistica, infatti, il conduttore di Affari Tuoi potrebbe affidarsi all’amico Gianni Morandi. Stando a quanto riportato da Dagospia per il ruolo di direttore artistico circolerebbe anche il nome di Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Maneskin e direttore musicale di X Factor Italia.

