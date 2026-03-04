Trova nel Magazine
Stefano De Martino romantico, la sorpresa speciale alle donne del suo staff: "Bentornata", lo rivela Mariasole Pollio

Stefano De Martino ha riacceso il motore della nuova stagione di Stasera Tutto è Possibile, sorprendendo il suo staff con un regalo.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Tra un biglietto ironico, un mazzo di fiori colorati e i motori che si scaldano, Stefano De Martino è pronto a riaprire le porte del suo programma, sorprendendo le donne del suo staff alla vigilia della nuova stagione di Stasera tutto è possibile. Un gesto semplice solo in apparenza, che racconta molto più di quanto sembri sul clima che si respira dietro le quinte.

Un ritorno all’insegna dell’ironia per Stefano De Martino

Alla vigilia del ritorno in tv, Stefano De Martino ha deciso di accogliere le donne del suo staff con un pensiero lasciato direttamente in camerino: un mazzo di fiori colorati, accompagnato da un biglietto che recita "Bentornata in manicomio. Con affetto, Stefano". Una frase che è già diventata virale sui social, ironizzando perfettamente sullo spirito del format: ironico, scanzonato e sopra le righe, ma sempre accompagnato da un affetto sincero tra chi lavora dietro e davanti alle telecamere, come si intuisce dal bel gesto.

Il racconto social di Mariasole Pollio

A svelare il retroscena è stata Mariasole Pollio, che sui social ha condiviso la foto del regalo ricevuto, offrendo ai follower un assaggio dell’atmosfera che si respira nei camerini alla ripartenza della trasmissione. L’immagine del bouquet colorato, insieme al biglietto firmato, ha subito fatto il giro della rete, trasformando quel gesto in un piccolo evento parallelo alla messa in onda. Immediati anche i commenti di altri vip sotto il post, sorpresi dal gesto. Tra questi Lorella Cuccarini che commenta con le emoji del fuoco, e Brenda Lodigiani che lascia degli occhi a cuoricino per il gesto carino del conduttore.

La nuova stagione di Stasera Tutto è possibile: cosa ci aspetta

Il comedy show torna questa sera, mercoledì 4 marzo, in prima serata su Rai 2 alle 21.20. Giunto alla dodicesima edizione, e ambientato come da tradizione all’Auditorium Rai di Napoli, il programma riparte con una squadra ormai consolidata: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, con Biagio Izzo presente in alcune puntate. Confermate anche le imitazioni di Vincenzo De Lucia, mentre tra le novità spicca l’arrivo di Claudio Lauretta, che debutta nella prima puntata con l’imitazione di Gerry Scotti. Sette le puntate previste, ciascuna caratterizzata da un tema diverso: la prima si intitola "Step Back". Tra i momenti più attesi non può mancare "La stanza inclinata", vera icona del programma, insieme ai classici "Rubagallina", "Segui il labiale" e "Rumori di mimo", a cui si aggiungono nuove prove e sorprese pensate per mantenere alta l’energia.

