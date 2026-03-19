De Martino, il ricordo (toccante) del padre scomparso: cosa ha fatto per la Festa del papà
In occasione del 19 marzo il conduttore di Affari Tuoi e STEP ha omaggiato papà Enrico, scomparso due mesi fa all’età di 61 anni: il suo gesto
Stefano De Martino ricorda papà Enrico. In occasione della Festa del papà, infatti, il conduttore di Affari Tuoi ha deciso di omaggiare la memoria del padre, scomparso lo scorso gennaio. Oggi giovedì 19 marzo 2026 De Martino ha infatti ‘svelato’ sui social il suo gesto in ricordo di Enrico, a cui era ovviamente legatissimo; scopriamo cosa ha fatto e tutti i dettagli.
Stefano De Martino, il commovente ricordo del padre nel giorno della Festa del Papà
Esattamente due mesi fa veniva a mancare Enrico De Martino, papà di Stefano, all’età di 61 anni. Com’è noto, il conduttore di Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile era molto legato al padre, che gli aveva trasmesso la passione per la danza e aveva sempre sostenuto il figlio nella sua ascesa nel mondo dello spettacolo, dagli esordi ad Amici fino al successo. Oggi giovedì 19 marzo 2026 – in occasione della Festa del papà – Stefano ha voluto ricordare il padre con un gesto molto particolare. Come svelato con un post pubblicato sui social, infatti, il conduttore e prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo ha condiviso una frase che ben racchiude quello che era il suo legame con Enrico: "Il mio nome ha la voce di mio padre" si legge su un quadro appeso al muro. Un semplice gesto nel giorno forse più importante, ribadendo la frase dell’artista visivo Marcello Maloberti che già aveva pubblicato su Instagram dopo i funerali del padre dello scorso 20 gennaio.
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La reazione dei social: la vicinanza di vip e colleghi
L’omaggio di Stefano De Martino nei confronti di papà Enrico, scomparso lo scorso 19 gennaio, è stato ovviamente toccante e ‘applaudito’ da gran parte dei suoi follower sui social. Tra questi anche Sara Daniele, figlia del cantante Pino, ha fatto sentire la sua vicinanza, Tra i commenti di vip e colleghi anche quelli di Andrea Delogu, Mariasole Pollio, Eva Grimaldi, Aurora Leone e anche Claudio Lauretta, la sua ‘spalla’ a Stasera Tutto è Possibile nei panni di Gerry Scotti.
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