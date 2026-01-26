Stefano De Martino, il retroscena sul padre: "Un fulmine a ciel sereno". Le vere cause della morte di Enrico Stando ad alcune testimonianze le condizioni di salute del papà del conduttore di Affari Tuoi si sarebbero aggravate solo nelle ultime settimane

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Stefano De Martino sta ancora facendo i conti con il dolore per la scomparsa del padre, venuto a mancare lo scorso 19 gennaio. A esattamente una settimana dalla morte di papà Enrico, però, emergono nuovi retroscena sul lutto del conduttore di Affari Tuoi. Stando ad alcune testimonianze, infatti, le condizioni di salute del padre di Stefano si sarebbero aggravate solo nelle ultime settimane. Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino, il retroscena sulla morte del padre Enrico: cos’è successo

La scorsa settimana del mondo dello spettacolo è stata segnata dalla notizia della scomparsa di Enrico De Martino, papà di Stefano. Per il conduttore di Affari Tuoi si tratta naturalmente di un periodo complicato e a dir poco doloroso, anche e soprattutto considerando il suo legame fortissimo col padre. Ai funerali dello scorso martedì erano presenti anche Belén Rodríguez e il figlio Santiago, ma non paparazzi e giornalisti, che hanno deciso di tenersi a debita distanza come gesto di rispetto nei confronti di Stefano in un momento così delicato. A poco più di una settimana dalla morte del padre, però, sarebbero emersi alcuni retroscena esclusivi riguardanti proprio la scomparsa di Enrico De Martino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stando alle notizie e alle ricostruzioni trapelate la scorsa settimana, il padre di Stefano De Martino sarebbe venuto a mancare all’età di 61 anni nella sua abitazione di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, a causa di una grave malattia. Si è parlato infatti di una lunga malattia debilitante che avrebbe segnato gli ultimi anni di vita dell’ex ballerino; stando ad alcune testimonianze raccolte dal settimanale DiPiù, tuttavia, le cose sarebbero andate diversamente. Intervistate dal magazine di Osvaldo Orlandini, infatti, alcune persone di Torre Annunziata vicine alla famiglia De Martino hanno svelato: "È stato un fulmine a ciel sereno". E ancora: "La malattia di Enrico è stata scoperta negli ultimissimi tempi. Il papà di Stefano era stato ricoverato per una polmonite interstiziale e presto la situazione è peggiorata, si sono aggiunte altre complicazioni, altre patologie Da lì è stata una discesa verso una strada senza ritorno".

La morte di Enrico De Martino, insomma, sarebbe arrivata quasi all’improvviso, in seguito a un repentino peggioramento delle condizioni di salute del padre di Stefano. Tutti, infatti, sono stati concordi nel descrivere il dolore del conduttore, la cui vita privata è stata stravolta: "Lui era legatissimo a suo padre e nelle ultime settimane, appena staccava dal lavoro, correva da lui per assisterlo", "Ha vissuto le ultime settimane con il cuore pieno di angoscia", "È a pezzi".

Potrebbe interessarti anche