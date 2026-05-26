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Belén ricoverata in ospedale, la dura reazione di Stefano De Martino nel suo momento più delicato: il vero rischio si chiama Sanremo

Il nome di Stefano De Martino finisce di nuovo accanto a quello di Belén Rodriguez dopo il caos delle ultime ore: perché conta

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Quello che sarebbe accaduto a Belén Rodriguez nelle ultime ore apre inevitabilmente anche una riflessione sul momento professionale di Stefano De Martino. Dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini nel quartiere Brera di Milano e il successivo intervento dei soccorsi, l’attenzione mediatica è esplosa.

Cosa rischia davvero Stefano De Martino dopo il caso Belén

Nel video analizziamo perché una vicenda così delicata potrebbe avere effetti anche sull’immagine pubblica del conduttore Rai, oggi considerato uno dei nomi più forti della tv italiana e sempre più vicino al suo primo Festival di Sanremo nel 2027.

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