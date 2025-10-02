De Martino provoca Scotti (che replica), serata di veleno ad Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna tra ‘raccomandazioni’ e soldi regalati Le frecciatine tra i due conduttori dei game show di Rai 1 e Canale 5 ormai non si contano più. Ieri sera l'ultimo affondo: cosa è successo.

Sta diventando una vera sfida all’ultima frecciatina quella tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. I due game show di Rai 1 e Canale 5, non solo si danno filo da torcere negli ascolti, ma pure sul campo. Dai rispettivi studi, Stefano De Martino e Gerry Scotti non perdono occasione di lanciarsi stoccate più o meno velenose, in un botta e risposta televisivo, e a distanza, che ormai si sta riproponendo ogni sera. Giorni fa l’ex di Amici aveva replicato velatamente alle parole di Pier Silvio Berlusconi dette a La Ruota e riferite al gioco dei pacchi ("Si vincono tanti soldi, solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare"): "Noi abilità qua non ne richiediamo. Laureati? Via. Avete fatto un master? A casa. Parlate l’italiano fluentemente? No. Sapete fare le moltiplicazioni? Via. Le divisioni? Non vi candidate". Ieri sera, invece, l’affondo è partito da Canale 5 per poi rimbalzare sul primo canale con una frase tutta pepe di De Martino. Vediamo cosa è successo.

Frecciate al veleno tra Scotti e De Martino: cosa hanno detto nei loro game show

Botta e risposta al veleno tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, e l’ultimo lancio di frecciatine risale proprio a ieri sera, mercoledì 1° ottobre 2025. Il conduttore de La Ruota della Fortuna ha aperto la puntata con una battuta volta a elogiare i suoi concorrenti ma che era indirizzata alla ormai famosa querelle tra i due programmi: "Noi non regaliamo soldi per niente…Noi li regaliamo per qualcosa e questo qualcosa è la bravura, è l’abilità di quei quei tre concorrenti che hanno scelto di partecipare stasera…". La questione è sempre la stessa: Mediaset sostiene che il gioco dei pacchi sia questione solo di fortuna e non ci sia bisogno di nessun tipo di abilità, mentre a La Ruota servirebbero capacità intellettuali ben diverse.

Stefano De Martino ha poi trovato il modo di rispondere a Scotti grazie a un appiglio del concorrente di ieri, Giuseppe del Lazio che tra l’altro si è portato a casa 50mila euro. Il pacchista ha detto di essere laureato, affermazione che ha dato il La a un teatrino tra il conduttore e il Dottore in telefonata: "Mi dispiace, però anche lei dottore deve buttare un occhio…Giuseppe non può partecipare…E’ laureato, mi dispiace…Non può essere qua…". Ironia da vendere, ovviamente, ma anche l’ennesimo affondo alle parole che pronunciò Pier Silvio Berlusconi ospite a settembre a La Ruota.

