Stefano De Martino proiettato a Sanremo, che fine farà Stasera tutto è possibile: lo show è a rischio

STEP sta entrando nel vivo e il pubblico applaude, ma l'ex ballerino pensa già al Festival e nel 2027 la conduzione del comic show è incerta: cosa sta succedendo.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

La nuova stagione di Stasera tutto è possibile, partita mercoledì 4 marzo su Rai 2, è entrata nel vivo. Al timone, per l’ottavo anno consecutivo, c’è Stefano De Martino, ormai volto centrale dell’intrattenimento Rai e protagonista di una stagione televisiva particolarmente intensa, che lo vedrà impegnato, tra le altre cose, anche nella preparazione del prossimo Festival di Sanremo 2027.

In attesa di scoprire cosa accadrà nel secondo appuntamento, la prima puntata della nuova edizione di STEP ha registrato 2.318.000 spettatori con il 16,8% di share, risultando il programma più visto della prima serata tra le generaliste e confermando la grande popolarità del format. Accanto a De Martino sono tornati protagonisti Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, e i grandi classici del programma — dalla celebre Stanza inclinata a prove come Segui il labiale e Rumori di mimo.

Anche sui social il debutto ha raccolto commenti entusiasti, con l’hashtag del programma tra i più utilizzati durante la serata. Ma mentre la nuova stagione di Stasera tutto è possibile è pronta a fare nuovi record, il futuro televisivo di Stefano De Martino guarda già molto più avanti… fino al Festival di Sanremo 2027, sfida che segnerà un ulteriore salto nella sua carriera.

Ma se l’ex di Amici sarà impegnato completamente con la kermesse canora — tra preparazione artistica, conferenze e prove — la conduzione di STEP potrebbe cambiare volto. Chi saranno i possibili eredi del conduttore? E come sarà il suo Sanremo? Trovate tutto nel Video!

