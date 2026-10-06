Stefano De Martino festeggia i 37 anni con la famiglia in una location esclusiva: le immagini del primo compleanno senza il padre Lontano dai riflettori e circondato dalla sua famiglia, il conduttore ha scelto di vivere il compleanno in modo molto diverso dal solito, tra momenti di tenerezza e giochi col nipotino.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Stefano De Martino ha compiuto 37 anni lo scorso 3 ottobre, ma questa volta il compleanno ha avuto un significato inevitabilmente diverso. Abituato a essere al centro dell’attenzione per il suo lavoro televisivo, il conduttore ha preferito trascorrere la ricorrenza lontano dal rumore mediatico, scegliendo la compagnia delle persone più vicine e una dimensione decisamente più raccolta. Un compleanno segnato anche dal primo anniversario importante vissuto senza suo padre Enrico, scomparso nel gennaio scorso a 61 anni.

Stefano De Martino: una giornata lontana dai riflettori

A raccontare, almeno in parte, come Stefano abbia deciso di trascorrere questi giorni è stata la sorella Adelaide, che sui social ha condiviso una serie di fotografie della loro riunione familiare. Il conduttore, invece, non ha affidato ai social un racconto diretto della sua festa, lasciando che fossero soprattutto le immagini pubblicate dalla sorella a mostrare l’atmosfera di quella giornata.

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Il titolo scelto da Adelaide per il suo post è stato particolarmente significativo: "Ritrovarsi". Una parola semplice, ma che sembra racchiudere bene il senso di una giornata trascorsa insieme, tra natura, buon cibo e momenti di quotidianità.

Il compleanno di Stefano De Martino tra giochi con il nipotino e la torta

Tra le immagini più tenere ci sono quelle che lo mostrano insieme al piccolo Mattia, il figlio di Adelaide. Stefano si è lasciato coinvolgere nei giochi in piscina, condividendo con il nipotino momenti di spensieratezza che restituiscono un’immagine molto distante da quella del conduttore sicuro di sé che il pubblico vede abitualmente sul piccolo schermo.

La giornata è stata accompagnata anche da una colazione con pancakes e frutti di bosco, passeggiate all’aperto e una grande tavolata. Poi è arrivato il momento della torta, decorata con fragoline, pistacchio e crema e accompagnata da una scritta molto classica: "Buon compleanno".

Nelle fotografie compaiono anche la mamma Maria Rosaria e la stessa Adelaide, figure particolarmente importanti per Stefano soprattutto dopo la scomparsa del padre. La loro presenza rende ancora più evidente quanto il legame familiare sia diventato centrale in un momento così delicato come quello della perdita del padre.

La possibile location in Umbria

Stefano e la sua famiglia non hanno ufficializzato pubblicamente il luogo scelto per il soggiorno. Dagli elementi visibili nelle fotografie, tuttavia, è stata avanzata l’ipotesi che possa trattarsi di Reschio, prestigiosa struttura immersa nelle campagne umbre, al confine con la Toscana.

Si tratta di una tenuta ricavata attorno a un antico castello, circondata da una vasta area naturale, molto esclusiva. Una cornice appartata, perfetta per una ricorrenza da vivere senza fotografi e senza il consueto clamore.

Il dettaglio più importante, però, non sembra essere il lusso della location, bensì la scelta di Stefano di circondarsi delle persone con cui condivide da sempre la parte più autentica della propria vita. In un momento in cui la sua carriera televisiva continua a crescere, lui ha mostrato quanto sia importante fermarsi, stare insieme e ritrovare, anche attraverso la famiglia, un equilibrio dopo una perdita che ha lasciato un vuoto profondo. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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