Stefano De Martino pizzicato in vacanza con amici: l'indizio chiaro su un Sanremo stile Bar Stella mentre ascolti i primi brani Il conduttore si riunisce con il suo storico gruppo di lavoro mentre i fan ipotizzano un Festival ispirato allo stile di Bar Stella: gli indizi aumentano.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Mancano ancora diversi mesi al Festival di Sanremo 2027, ma il lavoro dietro le quinte sembra essere già entrato nel vivo. Nelle ultime ore Stefano De Martino è stato avvistato in Costiera Amalfitana insieme ad alcuni dei collaboratori che lo accompagnano da anni nei suoi progetti televisivi. Un incontro che ha inevitabilmente acceso le ipotesi sul futuro della kermesse, alimentando l’idea che il nuovo corso possa portare sul palco dell’Ariston lo stile che ha reso riconoscibile programmi come Bar Stella. Nel frattempo, altri indizi lasciano pensare che il direttore artistico abbia già iniziato una delle fasi più delicate: l’ascolto delle canzoni candidate al Festival.

Sanremo 2027 potrebbe avere il volto del "mondo" di Bar Stella

Una semplice cena estiva si è trasformata in uno degli argomenti più discussi tra gli appassionati del Festival. A far parlare è stata la presenza, accanto a Stefano De Martino, di alcuni professionisti che da tempo lavorano al suo fianco. Tra questi anche Riccardo Cassini, autore televisivo che ha contribuito a costruire molti dei progetti più riusciti del conduttore, da Bar Stella fino alle esperienze più recenti.

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La foto, condivisa da un locale della Costiera Amalfitana, ha dato il via alle interpretazioni. Tra le ipotesi ci sono artisti e comici già vicini al suo universo televisivo, come Carlo Amleto, Giulia Vecchio, il collettivo Contenuti Zero e Herbert Ballerina, già apprezzato dal pubblico anche ad Affari Tuoi. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma la presenza del gruppo storico alimenta la convinzione che De Martino voglia affrontare la sua prima esperienza all’Ariston senza rinunciare alle persone che hanno contribuito a definire il suo stile.

De Martino ascolta già i brani: prende forma il nuovo Festival

Oltre alle indiscrezioni sul team creativo, nelle ultime ore sono arrivati altri segnali che raccontano come la macchina organizzativa sia già pienamente operativa. Attraverso alcune immagini pubblicate sui social, Stefano De Martino si è mostrato davanti al computer con cuffie e occhiali, una scena che molti hanno interpretato come l’inizio dell’ascolto delle canzoni candidate a Sanremo 2027. Se così fosse, significherebbe che il lavoro sulla selezione musicale è già iniziato, nonostante manchino ancora molti mesi alla manifestazione. Parallelamente continuano a rincorrersi indiscrezioni anche sul format della prossima edizione. Tra le novità più discusse c’è la possibilità di ridurre il numero dei Big in gara, mentre i vincitori di Sanremo Giovani potrebbero accedere direttamente alla competizione principale, senza una categoria separata dedicata alle Nuove Proposte.

Sul fronte televisivo si parla inoltre della possibilità di sfruttare Affari Tuoi come vetrina per dare maggiore visibilità ai giovani artisti prima del Festival, mentre resta vivo il sogno di portare sul palco dell’Ariston grandi ospiti internazionali.

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