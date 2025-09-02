Stefano De Martino sicuro: “Pippo Baudo non ha eredi”. Le sue parole prima del ritorno di Affari Tuoi Il conduttore tornerà stasera al timone del game show di punta di Rai 1 per ‘fermare’ Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, ma non vuole paragoni col passato

Il ‘pupillo’ di casa Rai Stefano De Martino si prepara a fare il suo ritorno in tv, ma non vuole sentire parlare di paragoni. Oggi martedì 2 settembre 2025 il conduttore campano torna al timone di Affari Tuoi e il game show di punta di Rai 1 sarà chiamato a una nuova, difficile, sfida contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. De Martino è pronto a raccoglierla, ma non sente la pressione del passato. In tanti hanno infatti parlato di lui come possibile ‘erede’ di Pippo Baudo, scomparso poche settimane fa. L’ex marito di Belén Rodríguez, però – come detto – si è chiamato fuori da eventuali paragoni. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Stefano De Martino: il ritorno di Affari Tuoi e i paragoni con Pippo Baudo

Mancano poche ore al ritorno di Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi, che torna in onda oggi martedì 2 settembre 2025 nell’access prime time Rai 1. Il conduttore campano – come anticipato – è chiamato a una vera e propria battaglia all’ultimo spettatore negli ascolti tv, in una fascia oraria dominata per tutta l’estate da Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Il successo dello storico game show di Canale 5 ha infatti spinto la Rai a ‘richiamare’ in anticipo il suo volto di punta, che stasera darà il via alle danze al Teatro delle Vittorie.

Stefano De Martino si è raccontato alla vigilia del ritorno di Affari Tuoi in collegamento con Greta Mauro e Gianluca Semprini a Estate in Diretta in onda su Rai 1 e, a proposito di volti di punta e di Teatro delle Vittorie, è stato incalzato anche sulla ‘questione’ dell’eredità di Pippo Baudo. In tantissimi, infatti, hanno indicato De Martino come il potenziale successore del compianto conduttore (scomparso lo scorso 16 agosto all’età di 89 anni) nel panorama della televisione italiana. "La cosa cosa mi ha lusingato, nonostante sia utopica. È ovvio che Pippo non abbia nessun tipo di erede, tantomeno mi posso accostare io a un monumento della televisione come questo. Mi fa piacere frequentare casa sua, però ogni paragone è assurdo a mio avviso".

Il retroscena sul rapporto col conduttore

De Martino ha poi svelato un curioso aneddoto, rivelando di non avere mai avuto l’occasione di conoscere Pippo Baudo di persona. "A modo mio ho un primato: non ho mai incontrato Pippo Baudo nella mia vita. Per me lui è sempre stato un mito e una leggenda" ha raccontato l’ex marito di Belén Rodríguez, aggiungendo però di essere ancora più onorato di condurre Affari Tuoi proprio al Teatro delle Vittorie di Roma: "Essere al Teatro delle Vittorie quest’anno ha una valenza in più perché questa è la casa di Pippo".

