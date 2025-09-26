Stefano De Martino, periodo nero tra Affari Tuoi, orologi e liti con Caroline: “L’ex Gilda Ambrosio lo consola” In questo settembre a dir poco complicato, tra litigi, cali di ascolto e furti, l’ex ballerino è stato paparazzato in compagnia dell’amica di sempre.

Stefano De Martino non sta certo passando uno dei suoi periodi migliori, soprattutto con un mese di settembre costellato da litigi con la fidanzata Caroline Tronelli, cali di ascolto per Affari Tuoi e il furto di un orologio di lusso. In questi giorni, il settimanale Gente ha paparazzato il conduttore in compagnia dell’amica di sempre Gilda Ambrosio, da molti ritenuta anche la sua ex ragazza, la quale secondo le indiscrezioni lo starebbe "consolando" proprio a seguito del periodo nerissimo che lo ha visto protagonista: scopriamo di più.

De Martino in compagnia di Gilda Ambrosio: "È lei a consolare il conduttore"

Le immagini e le indiscrezioni in merito a Stefano De Martino avvistato in compagnia di Gilda Ambrosio arrivano dal noto settimanale Gente. "Ex fidanzata e ora amica speciale che, tra alti e bassi, gli è sempre stata accanto anche nei momenti bui. Forse lui non si aspettava l’arrivo dell’amica. Ma lei giunge quasi in contemporanea con il ryder e, per fare una sorpresa al conduttore, si offre di consegnarli la cena al suo posto. Poi, sale e i due trascorrono la serata (forse la notte) insieme. A chiacchierare o altro, non si sa. Sicuramente a stare bene", riporta il settimanale a corredo di immagini che ritraggono i due diretti interessati intenti a uscire dalla casa di Milano di De Martino.

Gilda Ambrosio, fondatrice di un marchio di moda di successo, e Stefano De Martino sono amici da tanto tempo e, nonostante in molti siano convinti che i due abbiano avuto in passato anche una storia d’amore, Gilda ha sempre affermato di avere con il conduttore solo un grande rapporto d’amicizia. Non è quindi strano che De Martino, a seguito dei vari problemi avuti in questi mesi, abbia deciso di passare un po’ di tempo in buona compagnia. "È lei a consolare il conduttore", aggiunge il settimanale.

Stefano De Martino, periodo nero: il litigio, gli ascolti in calo e il furto

L’ultimo periodo è stato a dir poco nero per il buon De Martino. Il mese è infatti iniziato con una forte lite pubblica, in un noto locale di Roma, tra il conduttore e la fidanzata Caroline Tronelli. A seguire, De Martino ha dovuto fare i conti con il calo di ascolti di Affari Tuoi e la continua supremazia del diretto competitor Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. E, come se già non fosse abbastanza, qualche giorno fa il conduttore è rimasto vittima di un furto. Con il ‘trucchetto dello specchietto, mentre De Martino si trovava in auto, due persone in scooter gli hanno strappato il costosissimo orologio che aveva al polso. Insomma, un periodo difficile che Stefano vorrebbe giustamente lasciarsi alle spalle al più presto (magari proprio con l’aiuto della cara amica Gilda).

