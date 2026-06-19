De Martino arruola Belen per Sanremo 2027, il retroscena: "Come con Samurai Jay”. Cosa farà al Festival
Tra preparativi, strategie e possibili sorprese sul palco dell'Ariston, prende quota l'ipotesi di una partecipazione speciale dell'ex moglie del conduttore.
Mancano ancora diversi mesi al Festival di Sanremo 2027, ma attorno alla manifestazione si rincorrono già indiscrezioni e retroscena che stanno attirando l’attenzione degli appassionati. Tra le voci più chiacchierate delle ultime ore ce n’è una che riguarda direttamente Stefano De Martino e Belen Rodriguez, una coppia che, nonostante la separazione, continua a suscitare interesse mediatico e curiosità, e che si pensa potremmo rivedere insieme sul palco dell’Ariston.
Sanremo 2027: Stefano De Martino vorrebbe Belen Rodriguez sul palco
Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, il futuro direttore artistico e conduttore del Festival starebbe valutando l’idea di coinvolgere l’ex moglie in una delle serate della kermesse. Un’ipotesi che, se confermata, sarebbe destinata a far discutere e a diventare uno dei momenti più commentati dell’edizione. Le indiscrezioni parlano di una partecipazione speciale e non di un ruolo stabile all’interno del cast. Belen Rodriguez non sarebbe dunque destinata a una co-conduzione o a una presenza continuativa sul palco dell’Ariston, bensì a una comparsa limitata nel tempo ma dal forte impatto mediatico.
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A rilanciare l’ipotesi è stato il giornalista Roberto Alessi, secondo cui "Stefano vorrebbe proporre la sua sfera affettiva sul palco". Lo stesso Alessi ha aggiunto che "Lui e il suo gruppo di lavoro vogliono coinvolgere Belen sul palco di Sanremo per una fugace apparizione come ha fatto quest’anno con Samurai Jay". L’idea sarebbe quindi quella di inserire un momento di dimensione personale per il conduttore, senza però trasformare il Festival in un evento dedicato alla sua vita privata.
Belen e Stefano: un legame che continua a far parlare
La storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua infatti a occupare uno spazio importante nell’immaginario del pubblico. Tra ritorni di fiamma, separazioni e nuovi inizi, il loro rapporto è stato seguito per anni dai media e dagli spettatori. Oggi i due mantengono un rapporto sereno, anche grazie al figlio Santiago, che rappresenta il punto di riferimento più importante del loro legame. Proprio per questo motivo qualcuno si è spinto persino a ipotizzare una possibile apparizione del ragazzo durante il Festival. Si tratta però di una suggestione che, almeno per il momento, appare difficile da immaginare. Negli ultimi tempi Santiago ha infatti mostrato una crescente riservatezza, scegliendo di restare lontano dall’esposizione mediatica e dai riflettori che da sempre accompagnano i suoi genitori.
Il progetto per Sanremo 2027 di De Martino
Al di là delle indiscrezioni, Stefano De Martino è già al lavoro per costruire la sua prima edizione della manifestazione. Secondo le informazioni circolate nelle ultime settimane, il conduttore starebbe ascoltando centinaia di brani candidati alla selezione, con un numero di proposte che avrebbe superato quota 500. L’obiettivo sarebbe quello di realizzare un Festival capace di unire tradizione e novità, valorizzando la storia della manifestazione ma senza rinunciare a idee nuove. In questo percorso sarebbe affiancato dal manager musicale Fabrizio Ferraguzzo, figura molto conosciuta nel settore discografico.
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