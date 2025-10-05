Stefano De Martino parla per la prima volta dei video intimi con Caroline Tronelli rubati: "Rimane sensazione di sporco" Il conduttore di Affari Tuoi rompe per la prima volta il silenzio sulla brutta vicenda dei video intimi con la compagna Caroline Tronelli, rubati e diffusi sul web: ecco cosa ha detto

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Stefano De Martino per la prima volta rompe il silenzio sulla brutta vicenda dei video intimi suoi e della compagna Caroline Tronelli rubati e pubblicati su un sito di guardoni. Durante Rumore, il Festival di Fanpage.it, il conduttore di Affari Tuoi ha detto di accettare senza particolare problemi la sovraesposizione e la riduzione della privacy che il suo essere un personaggio pubblico comporta: "Faccio un lavoro che mi piace, sono un privilegiato, le rotture sono altre".

Stefano De Martino sui video intimi rubati: "Non lo auguro a nessuno"

Ma la vicenda che lo ha coinvolto va molto oltre la curiosità legittima del pubblico su un volto noto della tv. Così Stefano De Martino ha parlato della vicenda dei video rubati: "È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa. Quando ho visto quella cosa, ho pensato: "Oddio, sono entrati". Poi con il tempo metabolizzi un po’ la cosa. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E il lato positivo, di questa vicenda così brutta, secondo il conduttore è una sorta di piccolo lieto fine "La cosa positiva è che essendo capitato a me, personaggio pubblico, adesso questo sito non esiste più. L’hanno chiuso. E forse molte persone si sono poste un problema che prima non si ponevano. Chi ha le telecamere in casa le mette per sentirsi al sicuro. Per via di questa vicenda, mi sono fatto una cultura nella cybersecurity e ho capito che se hai un dispositivo collegato non hai mai la certezza che qualcuno non ti stia guardando o ascoltando".

Ma Stefano De Martino è andato anche oltre le sue riflessioni, parlando del vero problema, ovvero del giro di soldi che muovono i siti in cui finiscono foto e video rubati e non certo solo a personaggi pubblici come lui, come insegna anche la recente vicenda di siti come "Mia Moglie" e "Phica.net". "Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico", ha detto il conduttore di Affari Tuoi. "ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato. Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l’amore sotto le coperte in casa".

Potrebbe interessarti anche