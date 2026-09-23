Stefano De Martino papà bis dopo Belen? “È tornato ad Affari Tuoi con un segreto”, il retroscena Stefano De Martino torna ad Affari Tuoi tra nuovi impegni e gossip: Diva e Donna lancia l’indiscrezione su Gilda Ambrosio e una possibile gravidanza.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Stefano De Martino è tornato al centro dell’attenzione, e questa volta non soltanto per i suoi impegni televisivi. Il conduttore si prepara a una nuova stagione di Affari Tuoi e guarda già al prossimo Festival di Sanremo, ma intorno alla sua vita privata continua a circolare un’indiscrezione destinata a far discutere. A rilanciarla è Diva e Donna, che dedica la copertina proprio al conduttore con una domanda decisamente intrigante: "La sua Gilda aspetta un bambino?". Un titolo che alimenta il gossip, ma che al momento non trova conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, cosa si dice sulla coppia

Il nome di Gilda Ambrosio non è nuovo accanto a quello di Stefano De Martino. I due, da anni, vengono accostati dalla cronaca rosa e hanno sempre mantenuto grande riservatezza sul loro rapporto. Ufficialmente sono amici storici, anche se nel tempo non sono mancati avvistamenti e occasioni che hanno alimentato le ipotesi su una relazione più stretta. Secondo quanto riportato nelle scorse settimane, la stilista napoletana sarebbe stata anche negli Stati Uniti durante l’estate, nello stesso periodo in cui De Martino si trovava in California insieme al figlio Santiago. Alcune ricostruzioni hanno parlato di una possibile presenza di Gilda durante il viaggio on the road sulla West Coast, anche se sui social non sono comparsi elementi tali da confermare pubblicamente la sua partecipazione.

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A rendere ancora più interessante il retroscena ci sono poi alcune dichiarazioni della madre di Gilda, Anna, che in passato ha raccontato della frequentazione di Stefano con la famiglia. Tra battute e ironia, la donna ha spiegato che il conduttore la chiamerebbe addirittura "suocera". Un dettaglio che ha riacceso il gossip intorno a un legame rimasto volutamente lontano dai riflettori.

Stefano De Martino papà bis? Nessuna conferma sulla gravidanza

La copertina di Diva e Donna introduce ora un’ipotesi ancora più importante: quella di una possibile gravidanza di Gilda Ambrosio. È fondamentale, però, distinguere il gossip dai fatti. Non c’è alcun annuncio ufficiale né da parte di De Martino né da parte della stilista che confermi una gravidanza o l’arrivo di un figlio.

Stefano è già padre di Santiago, nato nel 2013 dalla relazione con Belen Rodriguez. Oggi il ragazzo è adolescente e il conduttore ha mostrato più volte quanto sia forte il loro rapporto. Proprio durante il soggiorno americano, De Martino ha condiviso anche un tenero momento dedicato al figlio, pubblicando un video in cui Santiago suona la chitarra elettrica. Nel frattempo, il ritorno di Stefano ad Affari Tuoi e i nuovi impegni legati a Sanremo 2027 riportano il conduttore al centro della scena. Il mistero resta aperto: per ora, però, quella del possibile secondo figlio rimane soltanto un’indiscrezione di gossip, in attesa di eventuali conferme o smentite dai diretti interessati.

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