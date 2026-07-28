Stefano De Martino, il nuovo look per Sanremo 2027 spiazza i fan: come ha scelto di apparire il conduttore Rai Il conduttore di Affari Tuoi ha cambiato stile, forse in vista della direzione del Festival della canzone italiana. E intanto prosegue (sotto traccia) la selezione dei cantanti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Il Sanremo 2027 di Stefano De Martino passa (anche) dal look. Archiviata l’ultima stagione scoppiettante di Affari Tuoi, il conduttore può ormai concentrare energie e immaginazione sul debutto all’Ariston previsto per il febbraio del prossimo anno, quando vestirà il doppio ruolo di padrone di casa e direttore artistico del Festival. E, da buon innovatore, Stefano ha deciso di partire da un dettaglio che in tv conta moltissimo: il look. Rientrato a Napoli per qualche giorno di pausa, De Martino ha infatti varcato la soglia del suo barbiere di fiducia per inaugurare un taglio che dice molto del suo modo di prepararsi a Sanremo. Ecco tutti i particolari qui sotto.

Stefano De Martino, il nuovo look che guarda al Festival di Sanremo

Nelle poche settimane di stop che si concede in estate, Stefano De Martino non si fa mai mancare un salto dal suo barbiere d’elezione. Si tratta del salone "I Testa", nel cuore del Vomero, che anche stavolta ha curato il look del conduttore di Affari Tuoi con particolare attenzione, come mostrato nel video social condiviso sulla pagina del negozio. In questo caso, De Martino ha optato per un taglio graduato, con leggere scalature per movimentare la chioma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il risultato è un effetto "messy", a metà tra lo sbarazzino e il curato, tra il semplice e l’elegante. Nel video pubblicato online, Stefano appare visibilmente soddisfatto, sorride e si lascia riprendere da più angolazioni, come a voler certificare che questo nuovo stile lo rappresenta perfettamente. Lo stesso sembrano pensare i fan, che hanno sommerso la clip di commenti positivi. Certo, i mesi che ci separano da Sanremo 2027 sono ancora parecchi, e nel frattempo De Martino potrebbe sempre scegliere di cambiare nuovamente look. Ma questa appare comunque come una dichiarazione d’intenti silenziosa. È lui a dettare legge, ormai. Nelle scelte di stile così come nelle (imminenti) decisioni per il cast del prossimo Festival.

Sanremo 2027, le prime mosse di De Martino

Mentre studia il proprio stile, De Martino lavora anche a cast e squadra da assemblare per l’Ariston. Le ultime indiscrezioni raccontano di un Sanremo 2027 con meno big in gara, circa 24, selezionati da una rosa che mescola pop mainstream, urban e nuove proposte. Tra gli artisti più citati (ma non ancora confermati) compaiono Mahmood, Elodie, Emma Marrone, Blanco, Geolier, Madame, Achille Lauro, Tananai e Alessandra Amoroso. Insieme a ‘nuove leve’ come Sarah Toscano, Settembre, Nicolò Filippucci, ma anche nomi già noti come Clara, Gaia e i The Kolors.

Sul fronte dei co-conduttori, il sogno nel cassetto resterebbe quello di avere al fianco Maria De Filippi, mentore e maestra. Ma diversi colleghi del presentatore, tra cui di recente il comico Carlo Amleto, si sono già proposti a Stefano come possibili ‘aiutanti’. Starà solo a lui capire come assemblare il team nel modo migliore possibile. La fiducia piena della Rai, dopotutto, dovrebbe rendere il compito molto più facile del previsto.

Potrebbe interessarti anche