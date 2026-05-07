Stefano De Martino, nuovi attriti con Belen Rodriguez per le frasi pronunciate in diretta: "Lui è su tutte le furie" Nuove ombre sul rapporto tra Belen e Stefano: dalle battute in TV alle indiscrezioni sul presunto fastidio del conduttore, ecco cosa starebbe succedendo davvero tra i due.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Per mesi si era parlato di una ritrovata serenità, di un equilibrio finalmente raggiunto dopo anni di tira e molla, separazioni, ritorni di fiamma e frecciatine più o meno velate. Le immagini della festa di Santiago, con la famiglia riunita e i rapporti apparentemente distesi tra tutti i protagonisti della vicenda, avevano contribuito ad alimentare l’idea che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino fosse rimasto soprattutto affetto, o quantomeno una convivenza emotiva civile e matura. E invece, nelle ultime settimane, qualcosa sembrerebbe essersi incrinato di nuovo.

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, infatti, tra i due ex coniugi ci sarebbe stata una nuova fase di tensione privata, nata dopo alcune dichiarazioni rilasciate dalla showgirl durante la sua partecipazione a Stanno Tutti Invitati, il programma televisivo condotto da Pio e Amedeo. Dichiarazioni che, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, non sarebbero state accolte con entusiasmo dal conduttore di Affari Tuoi, soprattutto in un momento particolarmente delicato della sua carriera.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Belen e le battute che avrebbero infastidito Stefano De Martino

Nel corso dell’ospitata televisiva, il clima era apparso inizialmente leggero e disteso. Belen aveva parlato dell’ex marito con toni persino affettuosi, lasciando intendere che tra loro i rapporti fossero rimasti più che buoni: "Io lo vedo sempre Stefano, sta bene. Lui è bravo, anche in tv. Se voglio andare a Sanremo con lui? Non lo so, se mi invita vedremo", aveva detto sorridendo durante l’intervista.

Il tono della conversazione, però, sarebbe cambiato quando i due conduttori hanno iniziato a stuzzicarla con domande più pungenti, soprattutto riguardo ai presunti ritocchi estetici dell’ex marito e alle vecchie indiscrezioni su un possibile tradimento. A quel punto Belen, pur cercando di mantenere un tono ironico, avrebbe lasciato andare alcune frasi che non sarebbero piaciute affatto al conduttore Rai. Alla domanda "Chi hai costretto di più a rifarsi? Stefano De Martino o Andrea Iannone?", la showgirl aveva replicato con una battuta: "È una bella gara…". Una risposta detta sorridendo, probabilmente per alleggerire il momento, ma che secondo alcuni sarebbe stata percepita come una frecciatina evitabile.

Ancora più delicato il passaggio relativo al presunto flirt con Alessia Marcuzzi, gossip che aveva fatto discutere molto negli anni passati. Interrogata direttamente sulla vicenda, Belen aveva risposto: "Non lo so, sono cose che forse dovresti chiedere a lui. Però posso dirvi che io le mie cose le ho risolte in modo personale". Parole prudenti, senza conferme esplicite, ma che avrebbero comunque riacceso l’attenzione mediatica su una vicenda che Stefano, secondo i rumor, preferirebbe lasciarsi definitivamente alle spalle.

Il momento delicato di Stefano De Martino

A rendere tutto più sensibile sarebbe soprattutto il periodo professionale che Stefano De Martino starebbe vivendo. Negli ultimi mesi il conduttore avrebbe scelto una strategia comunicativa molto precisa, costruita attorno a un’immagine più sobria e controllata rispetto al passato. Eventi pubblici ridotti al minimo, pochissime interviste, quasi nessuna esposizione gossip e una presenza pubblica sempre più legata esclusivamente al lavoro e al rapporto con il figlio Santiago.

Secondo le indiscrezioni trapelate, proprio questa volontà di proteggere la propria immagine avrebbe alimentato il fastidio per le parole pronunciate da Belen in televisione. In particolare, si sostiene che il conduttore non avrebbe gradito il ritorno mediatico di certe vecchie vicende sentimentali, soprattutto mentre il suo nome continua a circolare con insistenza attorno a progetti televisivi molto importanti come il Festival di Sanremo. Naturalmente, al momento si parla soltanto di rumor e retroscena non confermati direttamente dai protagonisti. Né Belen né Stefano hanno commentato pubblicamente le indiscrezioni circolate in questi giorni.

Potrebbe interessarti anche