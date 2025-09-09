Stefano De Martino, nuove indagini sui video diffusi online con Caroline Tronelli: verrà trattato come revenge porn Cambia l'ipotesi di reato per il video di sorveglianza diffuso senza consenso: da "Accesso abusivo ad un sistema informatico" ora si parla di "Revenge porn".

Il caso che vede coinvolti Stefano De Martino e la sua compagna Caroline Tronelli continua a tenere banco. Dopo le prime denunce e le segnalazioni arrivate alla Procura di Roma, l’inchiesta si è fatta più complessa e ora si parla esplicitamente di revenge porn. Una vicenda che non riguarda solo due volti noti, ma che tocca un problema universale della nostra epoca: la vulnerabilità della privacy e la facilità con cui immagini personali possono diventare di dominio pubblico.

Il video di Stefano De Martino e Caroline: come è avvenuto l’attacco informatico

Secondo le ricostruzioni, la notte del 9 agosto un hacker avrebbe violato il sistema di videosorveglianza della casa di Caroline Tronelli, a Roma. Da lì avrebbe estratto un video privato con Stefano De Martino e lo avrebbe diffuso in rete. In poche ore quelle immagini erano già rimbalzate su Telegram e in decine di chat, diventando virali. La velocità con cui il contenuto è circolato ha reso subito evidente la gravità della violazione.

La denuncia e l’intervento della Procura

La coppia si è rivolta immediatamente alle autorità. Dopo una prima segnalazione in Sardegna, la denuncia è arrivata anche a Roma, con l’apertura di un fascicolo contro ignoti. L’accusa iniziale era di accesso abusivo a sistema informatico, ma l’ipotesi di reato è stata presto aggravata a revenge porn. Un passaggio non secondario, che sottolinea come la diffusione di materiale intimo senza consenso sia considerata un’offesa diretta alla dignità delle persone coinvolte.

Il ruolo della Polizia Postale nelle indagini

A occuparsi delle indagini è la Polizia Postale, che sta cercando di risalire non solo a chi ha compiuto l’attacco informatico, ma anche a chi ha contribuito a rilanciare quelle immagini. Perché, come hanno ricordato gli inquirenti, anche chi ha guardato, salvato o condiviso quel video rischia conseguenze penali. Non si tratta dunque di un fenomeno limitato a un gesto isolato, ma di una catena di responsabilità.

Il precedente della sua ex Belén Rodriguez

La vicenda richiama alla memoria un altro episodio che fece discutere anni fa: il video privato diffuso senza consenso che coinvolse Belén Rodriguez e il suo ex fidanzato Tobias Blanco. All’epoca il caso ebbe enorme risonanza e segnò profondamente la vita personale della showgirl. Oggi, a distanza di tempo, lo scenario sembra ripetersi, con dinamiche simili e con le stesse conseguenze devastanti sul piano umano.

Non si tratta solo di un attacco alla privacy di due personaggi pubblici, ma di una questione che tocca chiunque utilizzi dispositivi domestici o sistemi digitali connessi. La facilità con cui un momento privato può trasformarsi in materiale condiviso mette in luce la fragilità dei nostri strumenti di protezione e la mancanza di rispetto per l’intimità altrui.

