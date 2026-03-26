De Martino cambia vita per Sanremo: “È blindato”, il retroscena e il ruolo (imprevisto) di Brenda Lodigiani Periodo d’oro per il conduttore Rai che si prepara a salire sul palco dell’Ariston per il 2027 e, nel frattempo, non disdegna le uscite con Brenda.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Stefano De Martino è senza alcun dubbio uno dei conduttori di punta della rete ammiraglia, e la nomina alle redini del Festival di Sanremo 2027 si è rivelata un ulteriore attestato di stima da parte della Rai, alla quale De Martino continua a regalare ottimi ascolti sia con Affari Tuoi che con Stasera Tutto è Possibile. Il buon Stefano ha preso molto sul serio il suo nuovo ruolo di direttore artistico ma, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe addirittura cambiando vita, concedendosi sempre meno anche agli amici. E ancora non è tutto, perché in poco tempo De Martino è anche stato paparazzo più volte in compagnia della bella e divertente Brenda Lodigiani fuori dal set televisivo. Pura amicizia o qualcosa di più? Ecco i dettagli.

De Martino, la nuova vita in vista di Sanremo 2027: "È blindato"

Durante l’ultima puntata di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato Stefano De Martino come direttore artistico dell’edizione 2027 della kermesse e, da quel momento, il giovane conduttore sembrerebbe aver cambiato vita proprio in vista di questo grande ruolo. A dare notizia di questo è stato il giornalista Alberto Dandolo nella rubrica "I buoni, i belli, i cattivi" del settimanale Oggi. "Stefano De Martino ha cambiato numero di cellulare, centellina le uscite pubbliche ed è blindato da uno staff che seleziona accuratamente ogni suo appuntamento. Da quando è stato scelto come conduttore del prossimo Sanremo anche per gli amici più stretti è diventata un’impresa titanica persino organizzare una cena in sua compagnia", riporta il giornalista.

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Da quanto emerso, a risentire maggiormente di questo cambio di vita di De Martino sarebbe soprattutto l’amica storica Gilda Ambrosio, che avrebbe addirittura dato a Stefano un concreto ultimatum. "Se non occuperà un ruolo centrale nella vita di De Martino è pronta a guardare avanti e voltare definitivamente pagina", continua il settimanale.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, il feeling sempre più forte

Eppure, in tutto questo c’è una persona che De Martino continua effettivamente a frequentare, e non è Gilda Ambrosio. Parliamo infatti della divertente Brenda Lodigiani, con la quale il conduttore è già stato paparazzato due volte in luoghi ben lontani dal set televisivo. Dopo essere già stati avvistati insieme a Napoli alcuni mesi fa, proprio ieri sera alcuni fan li hanno invece immortalati insieme al Forum di Assago a Milano in occasione del concerto di Rosalia. Le foto sono state diffuse sui social da Deianira Marzano e, nonostante per ora non vi sia alcuna certezza o conferma su una loro frequentazione sentimentale, molti fan sostengono che non si tratti di semplice amicizia.

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Quel maledetto treno blindato Rai Movie 19:20

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