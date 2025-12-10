Stefano De Martino, la nuova fidanzata è top secret (e famosissima): chi è e cosa dicono le indiscrezioni Il conduttore di Affari Tuoi pare abbia ritrovato l'amore con un'attrice decisamente famosa: "Si amano in segreto".

Passata la bufera mediatica che lo aveva investito a causa del video intimo con Caroline Tronelli, Stefano De Martino pare abbia ritrovato l’amore. La storia tra la 22enne napoletana e il golden boy della Rai è finita lo scorso autunno, dopo un’estate di paparazzate e il difficile periodo che è seguito dopo la diffusione illegale delle immagini private che li ritraevano insieme, rubato da telecamere interne. I motivi della rottura non si conoscono, ma per alcuni pare sia stata Tronelli a scrivere la parola fine, come riportava Diva e Donna. Ora, passato qualche mese, un nuovo scoop sul conduttore di Affari Tuoi, sempre sul settimanale, parla di una nuova fidanzata con cui le cose si potrebbero fare serie: una relazione tenuta praticamente segreta, per proteggere la vita privata di entrambi. Scopriamo chi è la nuova fiamma di De Martino.

De Martino è di nuovo innamorato: "Stefano e Rocio si amano in segreto"

Dopo essersi da poco lasciato alle spalle la storia con Caroline Tronelli, pare che Stefano De Martino abbia trovato una nuova fidanzata. Per Diva e Donna, è quasi cosa certa: "Stefano e Rocio si amano in segreto. Clamoroso, De Martino e l’ex di Raoul Bova si sono innamorati". Il settimanale parla infatti di una relazione tra il conduttore e Rocio Munoz Morales, già in corso da un po’ e tenuta super segreta per ovvi motivi di privacy. Ovviamente si tratta di indiscrezioni a cavallo del gossip, e nessuno dei due diretti interessati ha confermato (o smentito) la notizia.

Certo è che non è la prima volta che si mormora di una frequentazione tra Rocio e Stefano. Tanti i rumor che da tempo circolano sul web: a luglio scorso, ad esempio, Alberto Dandolo su Oggi ne aveva parlato sottolineando come tra loro ci fosse un’amicizia affettuosa, anche se pare che all’epoca l’attrice avesse rifiutato gli inviti galanti del conduttore: "De Martino farebbe sentire forte la sua presenza all’attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta. Per ora Rocío declina. Ma chissà in futuro".

