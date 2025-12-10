Stefano De Martino, la nuova fidanzata è top secret (e famosissima): chi è e cosa dicono le indiscrezioni
Il conduttore di Affari Tuoi pare abbia ritrovato l'amore con un'attrice decisamente famosa: "Si amano in segreto".
Passata la bufera mediatica che lo aveva investito a causa del video intimo con Caroline Tronelli, Stefano De Martino pare abbia ritrovato l’amore. La storia tra la 22enne napoletana e il golden boy della Rai è finita lo scorso autunno, dopo un’estate di paparazzate e il difficile periodo che è seguito dopo la diffusione illegale delle immagini private che li ritraevano insieme, rubato da telecamere interne. I motivi della rottura non si conoscono, ma per alcuni pare sia stata Tronelli a scrivere la parola fine, come riportava Diva e Donna. Ora, passato qualche mese, un nuovo scoop sul conduttore di Affari Tuoi, sempre sul settimanale, parla di una nuova fidanzata con cui le cose si potrebbero fare serie: una relazione tenuta praticamente segreta, per proteggere la vita privata di entrambi. Scopriamo chi è la nuova fiamma di De Martino.
De Martino è di nuovo innamorato: "Stefano e Rocio si amano in segreto"
Dopo essersi da poco lasciato alle spalle la storia con Caroline Tronelli, pare che Stefano De Martino abbia trovato una nuova fidanzata. Per Diva e Donna, è quasi cosa certa: "Stefano e Rocio si amano in segreto. Clamoroso, De Martino e l’ex di Raoul Bova si sono innamorati". Il settimanale parla infatti di una relazione tra il conduttore e Rocio Munoz Morales, già in corso da un po’ e tenuta super segreta per ovvi motivi di privacy. Ovviamente si tratta di indiscrezioni a cavallo del gossip, e nessuno dei due diretti interessati ha confermato (o smentito) la notizia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Certo è che non è la prima volta che si mormora di una frequentazione tra Rocio e Stefano. Tanti i rumor che da tempo circolano sul web: a luglio scorso, ad esempio, Alberto Dandolo su Oggi ne aveva parlato sottolineando come tra loro ci fosse un’amicizia affettuosa, anche se pare che all’epoca l’attrice avesse rifiutato gli inviti galanti del conduttore: "De Martino farebbe sentire forte la sua presenza all’attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta. Per ora Rocío declina. Ma chissà in futuro".
Potrebbe interessarti anche
Rocío Muñoz Morales, nuovo amore all’orizzonte dopo Bova. Chi è il manager che l’ha stregata
L'ex dell'attore sarebbe stata avvistata in dolce compagnia alla presentazione del s...
Caroline Tronelli, la nuova vita dopo i video intimi rubati e l'addio a De Martino (e perché ne sentiremo ancora parlare)
La ragazza che ha dominato le copertine dei rotocalchi per la sua storia d'amore con...
Raoul Bova, accordo lampo dopo la separazione: l’affido dei figli, la casa e l’assegno “molto corposo” a Rocío
Dopo lo scandalo delle chat con Martina Ceretti l’attore e l’ex compagna starebbero ...
Raoul Bova, addio a Rocío e nuovo amore con Arnera: “Era finita da tempo, con Beatrice ci stiamo lavorando”
L'attore di Don Matteo ha parlato in una lunga intervista delle ultime vicende che l...
Video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli: c'è una pista
Continuano le indagini sul furto di video intimi nella casa dell'ex compagna del con...
Raoul Bova, prove d’amore con Beatrice Arnera: la passeggiata a Roma e i rumor sulla nuova coppia
L'attore è stato paparazzato nella capitale in compagnia della collega. Sarebbero st...
"De Martino e Caroline Tronelli in crisi per la troppa pressione mediatica": il retroscena
Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia avrebbe vissuto un periodo ricco tensioni...
Don Matteo, Raoul Bova con Beatrice Arnera sul set: il gesto (inaspettato) della troupe
Raoul Bova accoglie Beatrice Arnera sul set di Don Matteo: la coppia felice tra sorr...