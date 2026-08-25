De Martino, l’antipasto di Sanremo su Rai 1: cosa condurrà a dicembre (e il suo show a rischio) Il nuovo direttore artistico del Festival sarà anche al timone della serata conclusiva di Sanremo Giovani, che decreterà il vincitore e ultimo ‘Big’ in gara

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il conto alla rovescia verso il primo Festival di Sanremo targato Stefano De Martino è già iniziato. Prima dell’appuntamento con il palco del teatro Ariston, però, il conduttore campano avrà un altro importante banco di prova su Rai 1: a dicembre, infatti, sarà al timone di Sarà Sanremo, la serata che chiuderà il percorso di Sanremo Giovani e decreterà il talento destinato a entrare nella competizione dei Big. Un’altra novità che prepara il terreno alla grande sfida del 2027. Scopriamo tutti i dettagli.

Sarà Sanremo, Stefano De Martino prepara il debutto al Festival

La data da segnare in calendario è quella del 18 dicembre 2026, quando Sarà Sanremo andrà in onda in diretta per la prima volta su Rai 1 con Stefano De Martino alla conduzione. La serata rappresenterà il momento conclusivo di Sanremo Giovani e avrà un peso particolare nel nuovo progetto pensato dal conduttore per la kermesse. Il vincitore, infatti, conquisterà il diritto di partecipare alla gara insieme agli artisti in gara tra i Big. De Martino è già al lavoro sul Festival, ascoltando numerosi brani (si parla di cifre record) e definendo un’impostazione che, nelle sue intenzioni, dovrebbe avere anche una dimensione più ‘internazionale’. Tra le novità annunciate figura anche la serata dedicata all’Eurovision Song Contest, con il vincitore destinato a rappresentare l’Italia nella competizione europea. L’obiettivo è anche quello di rendere più agile la gara, dopo le edizioni caratterizzate da un numero particolarmente elevato di concorrenti.

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A dicembre anche Affari Tuoi, ma STEP rischia lo stop

L’agenda invernale di Stefano De Martino in Rai sarà dunque particolarmente fitta. Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, il 4 dicembre 2026 il conduttore sarà infatti protagonista della prima serata di Rai 1 con una puntata speciale di Affari Tuoi. Una sorta di antipasto televisivo in vista della settimana più importante della sua stagione, quella del Festival. Più incerto appare invece il futuro immediato di Stasera tutto è possibile, uno dei programmi più apprezzati del palinsesto di Rai 2. Lo show potrebbe fermarsi nella prima parte del 2027 per consentire a De Martino di dedicare tutte le energie alla preparazione e alla conduzione di Sanremo. L’ipotesi sarebbe quella di un ritorno successivo, in primavera, insieme al consueto cast e alla formula che ha conquistato il pubblico.

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