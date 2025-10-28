De Martino con Gianni Morandi, frenata Rai sullo show più atteso: è 'colpa' di Affari Tuoi Il calo degli ascolti tv del game show di Rai 1 potrebbe costringere la tv di Stato a rivedere il palinsesto e a rinunciare al nuovo programma del conduttore

Non è il momento migliore nella carriera di Stefano De Martino. Dominatore assoluto degli ascolti tv della passata stagione e diventato uno dei volti di punta della Rai, quest’anno il conduttore campano sta faticando nei dati Auditel. Affari Tuoi non riesce più a imporsi nell’access prime time, dove sta rimediando una serie di sconfitte senza sosta contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Ecco perché, secondo alcune voci, il nuovo programma di De Martino (insieme a Gianni Morandi) sarebbe a rischio. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Stefano De Martino, Affari Tuoi ancora in difficoltà contro La Ruota della Fortuna

La sfida dell’access prime time della tv tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna rischia di costare caro a Stefano De Martino. Il conduttore del game show di Rai 1 non riesce infatti più a insidiare Gerry Scotti negli ascolti tv (ieri il 22,9% di share non è bastato contro il 25,4% di Canale 5) e, secondo alcune indiscrezioni, in viale Mazzini si respirerebbe una "aria pesante". La Ruota si è costruito un pubblico fedelissimo e in estate e anche il ritorno a settembre di Affari Tuoi – dominatore nei dati Auditel della passata stagione – non ha scalfito il trionfo di Scotti. A De Martino non sono bastate le vincite stellari o ‘trucchetti’ come l’anteprima allungata per raccogliere più pubblico e, nonostante sia difficile gridare al flop (spesso e volentieri si parla comunque di oltre 4 milioni e mezzo di spettatori a puntata), Affari Tuoi è crollato sotto i colpi della concorrenza Mediaset.

Salta il nuovo show con Gianni Morandi? Il futuro di De Martino

Il momento poco felice di Stefano De Martino, tuttavia, potrebbe non essere finito qui. Il periodo difficile di Affari Tuoi rappresenterebbe una "tegola" importante per il suo futuro. Stando ad alcuni rumor riportati da L’Architetto, infatti, gli ascolti in calo del game show di Rai 1 avrebbe portato la Rai a ripensare il palinsesto. Il nuovo programma di De Martino con Gianni Morandi annunciato in grande stile nell’edizione del 20 del Tg1 ora sarebbe a rischio. I vertici di viale Mazzini starebbero pensando di cancellare il nuovo show destinato alla prima serata per concentrarsi sulle nuove strategie da adottare in ottica ascolti. Una brutta battuta d’arresto per Stefano De Martino che, comunque, nel 2026 dovrebbe tornare nel prime time al timone di Stasera Tutto è Possibile (nonostante i saluti e l’addio dell’ultima stagione, infatti, il programma avrà una nuova edizione su Rai 2).

