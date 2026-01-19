Stefano De Martino in lutto, addio al padre Enrico a soli 61 anni: la causa della morte
L'uomo, ex ballerino professionista, pare fosse malato da tempo, ma i dettagli sulle sue condizioni di salute non si conoscono.
Un dolore enorme sta scuotendo la vita di Stefano De Martino. Questa mattina, lunedì 19 gennaio 2026, il padre del conduttore, Enrico De Martino, è morto. L’uomo, 61 anni ed ex ballerino professionista, pare fosse malato da tempo, come riporta FanPage, anche se i dettagli sulle sue condizioni di salute non sono mai stati resi noti. Padre e figlio, uniti dalla grande passione per la danza, avevano un rapporto molto solido e profondo, stretto ancora di più dopo la nascita del nipotino Santiago, figlio del volto di Affari Tuoi e Belen Rodriguez. Tra i due in passato ci fu qualche ostilità legata proprio al mondo del ballo dato che Enrico De Martino, pratico del mestiere, cercò di far desistere Stefano molte volte quando era ancora un ragazzo: "Non voleva farmi ballare", aveva confessato l’ex di Amici a Bruno Vespa, in una puntata di Cinque minuti.
Lutto per Stefano De Martino: è morto il papà Enrico: aveva 61 anni
Stefano De Martino ha dovuto dire addio a suo padre Enrico, morto questa mattina a soli 61 anni. Sembrerebbe che l’uomo fosse malato da tempo e le sue condizioni di salute fossero sempre più peggiorate. Dopo i primi dissapori tra padre e figlio, tutti legati alla danza e al desiderio di Stefano di lavorare in questo settore, tra i due i rapporto si è fatto sempre più profondo. "È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere", raccontava proprio Enrico De Martino al Corriere della Sera.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’uomo, ex ballerino, aveva smesso di danzare quando scoprì che la sua compagna e futura moglie era incinta di Stefano, e il conduttore ha spesso parlato del loro rapporto in varie interviste, come in quella recente nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, quando ha ricordato il primo ‘ti voglio bene’ detto dal padre quando aveva già 21 anni:
"L’affetto me l’ha sempre dimostrato con i gesti, piuttosto che con le parole, con l’età ha subito un cambiamento, si è intenerito di più, questo per me è stato un grande insegnamento, ora che sono papà so quanto vale dirlo e per questo ho iniziato prima di lui. I miei genitori mi commentano anche tecnicamente, ma è come essere a casa, anche se il nostro lavoro ci porta a viaggiare tanto e a stare lontano dal nostro focolare. Fare programmi quotidiani come il nostro è una fortuna, siamo tutte le sere a casa, posso dire di cenare con mia mamma e mio papà tutte le sere anche se non ci sono fisicamente, è un grande vantaggio".
Potrebbe interessarti anche
Stefano De Martino: "Ecco a chi regalo 5 milioni di euro. Ho iniziato a dire 'Ti voglio bene' prima di mio papà"
Stefano De Martino è stato l'ospite di punta de La Volta Buona il 6 gennaio 2026, il...
De Martino, il pianto in Tv e le ultime parole per il padre: “Io sono un figlio”
Il conduttore deve affrontare il lutto per la scomparsa di papà Enrico, morto all’et...
Enrico De Martino, chi era il papà di Stefano: l’addio al ballo, la malattia e il grande 'no' al figlio
Scomparso all'età di 61 anni, il padre del conduttore ha dovuto abbandonare la sua c...
De Martino, Affari Tuoi in onda nonostante la morte del padre Enrico: il motivo
Il game show dell’access prime time va regolarmente in onda: il palinsesto è conferm...
Andrea Delogu, la confessione choc di Nikita Perotti dopo Ballando con le stelle: “Se due persone si amano è giusto così”
Il ballerino ha chiarito il suo rapporto con la conduttrice, parlando con Caterina B...
Sanremo 2026, Mauro Repetto degli 883 su Max Pezzali al Festival: "Le canzoni sono nostre, pronto alla reunion"
Tra battute e diritti d'autore, il collegamento a La volta Buona con Mauro Repetto r...
Fabio dei Jalisse a La Volta Buona senza la moglie: "Operata dopo 5 anni di problemi, è stata la botta finale"
Un'assenza spiegata in diretta accende i riflettori sul dramma della star dei Jaliss...
Belen Rodriguez vola al caldo per Capodanno: la scelta (radicale) lontana da tutto e da tutti
La showgirl argentina ha deciso di staccare dall'Italia per una vacanza last minute ...