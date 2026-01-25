Stefano De Martino, le prime parole dopo la morte del padre Enrico: il pensiero struggente Stefano De Martino dopo giorni di doloroso silenzio per la morte del padre Enrico affida ai social il suo pensiero.

Stefano Martino rompe il silenzio sulla morte del padre e affida ai social il suo primo, toccante pensiero dopo giorni di assoluto riserbo. Il conduttore televisivo di "Affari tuoi", da sempre molto attento a proteggere la propria sfera privata quando si tratta della famiglia e delle sue frequentazioni, ha scelto una sola frase per raccontare il dolore più grande: quello per la scomparsa del padre Enrico De Martino, venuto a mancare all’età di 61 anni lo scorso lunedì.

Nonostante la sua popolarità e l’esposizione mediatica costante, il presentatore è riuscito a vivere questo lutto lontano dai riflettori, condividendo con il pubblico soltanto un messaggio simbolico, pubblicato nelle storie Instagram. De Martino ha ripostato un’illustrazione dell’artista Marcello Maloberti accompagnata dalla frase: "Il mio nome ha la voce di mio padre". Parole semplici, ma profondissime, che raccontano un legame forte e identitario, fatto di affetto e insegnanti. Un legame con il padre che aveva mostrato anche pubblicamente portandolo con lui a teatro sul palco. Purtroppo la malattia gli aveva impedito di essere presente in studio la sera dello scorso 6 gennaio.

Una frase che, nella sua essenzialità, racchiude tutto il senso della perdita: il nome come eredità, la voce come guida, la figura del padre come riferimento che continua a vivere anche dopo l’addio. Un messaggio che ha colpito profondamente fan e colleghi, che sui social hanno espresso vicinanza e solidarietà al conduttore in questo momento così delicato.

I funerali, accanto a lui anche Belen ed Emma

I funerali di Enrico De Martino si sono svolti il 20 gennaio in un clima di grande commozione. Alla cerimonia erano presenti numerosi amici e volti noti del mondo dello spettacolo, a testimonianza dell’affetto e della stima che circondano Stefano. Tra i presenti anche Belen Rodriguez ed Emma Marrone, due figure importanti del passato sentimentale del conduttore, che non hanno voluto mancare per stringersi attorno alla famiglia De Martino. Belen, in particolare, ha accompagnato il figlio Santiago al funerale del nonno, nonostante negli ultimi anni i rapporti con la famiglia dell’ex marito si fossero raffreddati.

Durante la funzione il dolore di Stefano era evidente. Accanto alla madre Maria Rosaria e ai fratelli Davide e Adelaide, il conduttore ha affrontato il momento con grande compostezza, senza nascondere la sofferenza. Per tutta la cerimonia ha cercato di sostenere i suoi familiari, in particolare la madre.

A rendere ancora più intensa l’atmosfera sono state le musiche di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, che hanno accompagnato l’ultimo saluto a Enrico De Martino. Tra i presenti anche Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Antonio Parlati, Peppe Lanzetta e Antonio Ricci, che ha abbracciato a lungo Stefano in un gesto di sincera amicizia.

Secondo quanto trapelato, Stefano avrebbe pronunciato solo poche parole, ma molto significative: "È stato il miglior papà". È stato lui stesso a portare a spalla il feretro, un gesto forte, simbolico, che ha colpito tutti i presenti. Un addio silenzioso, composto, ma carico di emozione, che racconta più di mille dichiarazioni. In un momento così doloroso, Stefano De Martino ha scelto ancora una volta la sobrietà, lasciando che fossero i gesti e una sola frase a parlare per lui.

