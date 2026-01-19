De Martino, il pianto in Tv e le ultime parole per il padre: “Io sono un figlio” Il conduttore deve affrontare il lutto per la scomparsa di papà Enrico, morto all’età di 61 anni: malato da tempo, era già stato ‘citato’ tra le lacrime in tv

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il mondo dello spettacolo si stringe attorno a Stefano De Martino e si unisce al dolore per la scomparsa del padre Enrico, venuto a mancare oggi lunedì 19 gennaio 2026 all’età di 61 anni. Il conduttore campano deve affrontare il terribile lutto per la morte del papà che, malato da tempo, era già stato ‘citato’ tra le lacrime in tv. Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino, le lacrime in tv rivedendo il padre

Nella giornata di oggi lunedì 19 gennaio 2026 si è spento Enrico De Martino, papà di Stefano. L’uomo, 61 anni, aveva trasmesso la passione per la danza al figlio e aveva sempre sostenuto quest’ultimo nella sua ascesa nel mondo dello spettacolo, dagli esordi ad Amici fino al successo al timone di Affari Tuoi. Stefano De Martino, infatti, non ha mai nascosto il fortissimo legame con il padre che, stando alle indiscrezioni, era malato da tempo e le sue condizioni andavano peggiorando. Gli ‘indizi’ non erano mancati nemmeno in tv, dove il conduttore si emozionava visibilmente a parlare di papà Enrico. Basti pensare alla puntata del 6 gennaio scorso de La Volta Buona quando, in occasione dello Speciale Lotteria Italia di Affari Tuoi, De Martino guardò un video sulla sua carriera e a stento trattenne le lacrime rivedendosi sul palco insieme a suo padre in occasione di un suo show teatrale. "Grazie di questo regalo immenso" disse il conduttore ringraziando Caterina Balivo, svelando anche un retroscena toccante del suo rapporto col padre: "L’affetto me l’ha insegnato più con i gesti che con le parole".

Il discorso a C’è Posta per Te pensando a papa Enrico

Per Stefano De Martino le emozioni devono essere state molto forti anche lo scorso 17 gennaio quando, ospite di Maria De Filippi a C’è Posta per Te, ascoltò la storia di Chiara e Francesco, rimasti senza padre e cresciuti dalla vedova Antonietta. "Io sono un figlio, sono un papà, provo a fare il papà nel migliore dei modi e capisco con quelle passeggiate in macchina, con gli abbracci, con le parole so cosa si spera di ottenere, quando si è papà con tutti quei gesti. Guardando voi tre credo che ne sarà orgoglioso". Con gli occhi visibilmente lucidi e forse pensando alla sua esperienza personale, De Martino fece anche un discorso particolarmente toccante: "Quando qualcuno se ne va si dice che ‘lascia un vuoto incolmabile’, in realtà mi sembra che vostro padre abbia lasciato un pieno, voi fate cose che faceva vostro padre, state lì a consolare vostra madre, a portarle un fiore, a prendervi cura di lei, e quindi ogni volta gli ridate un pezzo di vita".

