Stefano De Martino in lacrime per il premio (speciale) dedicato al padre Enrico. E Carlo Amleto si auto-candida per Sanremo 2027: “Ci spero” Il conduttore di Affari Tuoi si è commosso per l'onorificenza ricevuta a Capri. Mentre il comico, con cui ha lavorato in passato, si è proposto per l'Ariston. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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È uno Stefano De Martino commosso, ma pieno di orgoglio, quello che si è presentato alla Certosa di San Giacomo, a Capri, nel corso della XIV edizione del Premio Capri Danza International. Perché in quella circostanza, al conduttore di Affari Tuoi è stato consegnato il primo Premio Speciale Grandi Eventi Enrico De Martino. Un’onorificenza dedicata al padre, scomparso a 61 anni lo scorso gennaio, che come Stefano aveva fatto della danza la sua passione totalizzante. E mentre l’ex ballerino non tratteneva le lacrime, il suo collega ed estimatore Carlo Amleto gli mandava un messaggio molto particolare dal Giffoni Film Festival. Con un occhio di riguardo particolare rivolto a Sanremo 2027. Ecco tutti i dettagli.

Stefano De Martino, la commozione per il premio dedicato al padre Enrico

Scomparso improvvisamente lo scorso 19 gennaio, Enrico De Martino era stato in gioventù un ballerino professionista. Proprio come il figlio Stefano, che dopo l’esperienza ad Amici da giovanissimo ha ‘spiccato il volo’ nel mondo dello spettacolo, reinventandosi nel ruolo di conduttore e (a breve) direttore artistico del Festival di Sanremo. Solo che, a differenza del figlio, Enrico aveva dovuto abbandonare la danza a 25 anni, quando la moglie gli aveva annunciato di essere incinta di Stefano.

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E proprio a questa figura è stato dedicato a Capri, nella cornice della XIV edizione del Premio Capri Danza International, il primo Premio Speciale Grandi Eventi Enrico De Martino. Un riconoscimento ritirato dal volto di Affari Tuoi con grande orgoglio: "È il premio più bello che potessi ricevere e che potrò mai ricevere nella mia vita". "Questo", ha aggiunto, "è stato l’anno più brutto per certi versi e più bello per certi altri…Utilizzerò poche parole come era nello stile di mio padre…Non era un uomo di molte parole, ma di gesti, di presenza…Mio padre non mi ha trasmesso una passione, ma l’amore per gli artisti…Amava i musicisti, amava i danzatori e mi ha insegnato che sono la cosa più vicina a Dio".

Accolto da un applauso scrosciante del pubblico, De Martino si è poi ritirato dietro le quinte, dove Vanity Fair racconta di un momento di commozione inaspettato. Il conduttore sarebbe scoppiato in lacrime, circondato dall’affetto di Luigi Ferrone (direttore artistico della manifestazione, che da ragazzo aveva condiviso il palco con Enrico De Martino), di Massimo De Rogatis e del fratello Davide.

La candidatura di Carlo Amleto per Sanremo 2027

Nel frattempo, uno dei più assidui collaboratori di De Martino sul piccolo schermo, il comico Carlo Amleto, ha parlato dell’ex ballerino in occasione del suo incontro al Giffoni Film Festival. "Credo che ora Stefano debba capire come impostare il Festival", ha detto Amleto a proposito di Sanremo 2027, "e di cosa ha bisogno. In quell’ottica, chi potrà portare qualcosa di utile a completare quell’idea sarà il benvenuto". E lui stesso non si è tirato indietro per un’eventuale chiamata di De Martino sul palco dell’Ariston: "Sanremo è un evento incredibile e un palco stupendo, ci spero come tutti coloro che fanno questo mestiere".

Il cast del prossimo Festival è ancora in fase di definizione. E le auto-candidature, a questo punto, si sprecano. Ma il fatto che Carlo Amleto abbia già lavorato in passato con De Martino, tra Bar Stella e Stasera Tutto è Possibile, depone decisamente a suo favore. La chimica tra i due è evidente. La stima, decisamente reciproca. Vedremo quali saranno le scelte definitive di Stefano.

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